Türk Turizmi gastronomi ile büyüyecek

Turkuvaz Medya Grubu ve Gastronomi Turizm Derneği iş birliğiyle düzenlenen Gastroshow başladı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Turkuvaz Medya Merkezi'nde düzenlenen etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dünya turizminde ilk 5 içinde yer aldığını söyledi. Gastronomi ile turizm arasında son yıllarda giderek güçlenen bağa dikkat çeken Bakan Ersoy, "Gastronomi dünyasının temsilcileri, turizm pazarının gerçek aktarımları arasında yer almakta, turizmin gelişmesine büyük katkılar sağlamaktadır" dedi.

2 YILDA GERÇEK OLDU

Bakan Ersoy, turizm hareketlerinde gastronominin belirleyiciliğinin arttığını vurgulayarak, "Bir ülkeye yapılacak seyahatte o ülkenin mutfak kültürünün, yaratıcı mutfak sanatının ne denli etkili olduğu açık bir şekilde görülmektedir. Türkiye olarak çok zengin bir gastronomi geçmişimiz var ama bu zenginliğin uluslararası prestije sahip kurumlarca tescil edilmesi, apayrı bir önem arz ediyor" diye konuştu. Bu hedef doğrultusunda 6 yılda yapılması planlananları 2 yılda tamamladıklarının altını çizen Ersoy, 2022'de İstanbul'un, ardından da İzmir ve Bodrum'un Michelin Rehberi'ne girmesine öncülük ettiklerini aktardı.

GELİR BÜYÜYOR

İstanbul, İzmir ve Bodrum gibi destinasyonların birer "Gastrocity" olarak öne çıktığının altını çizen Ersoy, "Ülkemizin turizm geliri 2023'te bir önceki yıla göre yüzde 12 artarak yaklaşık 56 milyar dolar oldu. Toplam gelir içerisindeki yemeiçme harcaması ise yüzde 19 artış gösterdi. Ülkemizin mutfak kültürü, gastronomi turizmi açısından büyük avantaj" dedi.

İKİ YÖNLÜ KATKI SAĞLIYOR

Turkuvaz Medya Yazılı Basın Reklam Genel Müdürü ve İcra Kurulu Üyesi Ceyda Uzman, ülkemizin zengin bir mutfak kültürüne sahip olduğunu belirterek, "Bugün Türkiye'de gastronomi sektörünün gelişimini ve yenilikçi fikirlerini herkese yaymak için bir aradayız. Bu zengin mutfak kültürü sadece yemekle değil aynı zamanda kültürel zenginlik açısından da son derece özel bir yere sahiptir. Bugün burada bu zengin kültürün dünyaya olan katkılarını konuşacağız. Gastronomi aynı zamanda doğal kaynakların verimli kullanımı ve turizmin geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyor" dedi.

SÜRDÜRÜLEBILIR MUTFAĞA SAHİBİZ

Bakan Ersoy, Türk mutfağının hem ekolojik hem de kültürel bağlamda sürdürülebilir bir mutfak olduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi: "Hiçbir şey gereksiz yere harcanmaz. Türk mutfağı kırsaldan saraya uzanan, ilk başlangıç noktasındaki yaratıcılığını hiçbir zaman kaybetmeden, yeni dokunuşlarla zenginleşen çok kültürlü yapıyla toplumun etnik yapısını da aynı potada birleştiren hoşgörülü bir sentez mutfağıdır. Bu farklılığın ve zenginliğin dünyaya doğru şekilde aktarılması adına, 10 yıldan beri New York'tan Dubai'ye Türkiye'nin gastronomi zenginliğini tanıtan Gastroshow'un gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

TRENDLERDE DEĞİŞİM OLDU

Son yıllarda turizm trendlerinde büyük bir değişim yaşandığını dile getiren Ersoy, şu değerlendirmeyi yaptı: "Geçmiş dönemlerdeki turizm algısıyla bugünkü turizm anlayışı arasında büyük farklar oluştuğunu görüyoruz. Bu açıdan bizler de uluslararası trendleri çok yakından takip ediyoruz. Dünyada yeni turizm perspektifini en iyi analiz eden ve bu yeni anlayışa uygun bir altyapı geliştirmeye çalışan ülkelerden biri Türkiye'dir."

GÜÇLÜ SPONSOR DESTEĞİ

■ Gastroshow'un etkinlik sponsorları Karaca, Türk Hava Yolları, Türk Telekom, Ziraat Bankası, Yemeksepeti, Başyazıcı, CEESS Global, Espresso / Bar, İnoksan, İstanbul Kongre & Ziyaretçi Bürosu, Koçulu, Marka Doktoru, Meat Burger, Ubicro oldu.