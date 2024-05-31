Kocaeli’de kadın veli öğretmeni darbetti: O anlar kamerada

Öğretmen Meltem Solak

GÖZALTINA ALINDI

Şikayet üzerine Ö.E. isimli veli gözaltına alındı.

'TIRNAKLARINI GEÇİRDİ VE TEKME ATTI'

Öğretmen Meltem Solak'ın, olaya ilişkin emniyette alınan ifadesinde, 3'üncü sınıfta öğretmenlik yaptığını belirterek, "Okulun bahçesindeyken öğrencimin annesi, 'Sen benim çocuğuma vuramazsın' şeklinde bağırarak üzerime yürüdü. Ben de öğrencinin okuldayken arkadaşının boğazını sıktığını, bu yüzden sadece uyardığımı ve elimdeki defterle sırtına yavaş bir şekilde dokunduğumu, kesinlikle vurmadığımı söyledim. Ancak veli bana inanmadı ve 'Sen benim çocuğuma nasıl vurursun', 'Sen kimsin de benim çocuğuma dokunursun' şeklinde yüksek sesle bağırarak iki eliyle göğsümden itti. Ben de kendimden uzaklaştırmak için onu ittirdim. Akabinde benim kollarıma tırnaklarını geçirdi ve tekme attı" dediği öğrenildi.