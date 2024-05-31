PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Mersin'de müstehcen yayın operasyonu: Tutuklandılar!

Mersin'de müstehcen yayın yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon sonrası mahkemeye çıkartılan 6 şüpheliden ise 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest kaldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 14:25 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 14:25
Mersin’de müstehcen yayın operasyonu: Tutuklandılar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Mersin'de polis müstehcen yayın yapanlara yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri genel ahlaka aykırı zararlı yayın ve içeriklerle çocukları hedef alan müstehcenlik suçları işleyen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

9 ADRESTE 10 ŞÜPHELİ
Polisin çalışmasında 9 adreste 10 şüpheli belirlendi. TCK 226/3 sucu kapsamında 10 şüpheli de dün düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalanıp gözaltına alındı.

4 TUTUKLAMA
Adreslerde yapılan aramada ise 10 cep telefonu, 10 sim kart, 3 hafıza kartı, 1 adet dron, 1 adet tablet ve 1 adet bilgisayar kasası ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmasının 4'ü serbest kaldı, 6'sı adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan 6 şüpheliden ise 4'ü tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla 2 şüpheli serbest kaldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
FETÖ elebaşı Gülen’in çiftliği sessizliğe büründü! Öldü mü kaçırıldı mı? Kulislerde bomba büyü iddiası
Başkan Erdoğan Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüştü: Gündem Avrupa Birliği!
Türk Telekom
Jose Mourinho Fenerbahçe’de: İmzalar atıldı! Aziz Yıldırım’dan açıklama geldi
HDP’li eski Diyadin Belediye Başkanı Betül Yaşar yurt dışına kaçarken yakalandı! FETÖ taktiği tutmadı!
Mide bulandıran olay! Üvey kızlarını aramak için programa başvurmuştu! Gerçek ortaya çıktı! Bizi korkutup tecavüz ediyordu
Son dakika: Türkiye ilk çeyrekte büyüdü! İşte rakamlar... Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek duyurdu: Kararlı adımlarla ilerliyoruz
FETÖ artığı Enes Kanter’den ’himmet’ itirafı! Örgüte 110 milyon dolar verdiğini evi ve arabasının olmadığını söyledi
Açılış konuşmasını Başkan Erdoğan yapacak! AK Parti’nin Kızılcahamam kampı başlıyor: İşte masadaki başlıklar
Transfer sihirbazı Erden Timur iş başında! Galatasaray’a öyle bir isim geliyor ki...
Tel Aviv-Tahran krizi Avrupa’ya sıçradı! Israel Katz ‘İran Fransa’da saldırı planlıyor’ dedi: İlk hamle İsveç’ten geldi
İstanbul Adliyesinde FETÖ oyununa izin yok! Gözaltında getirilen FETÖ şüphelisi eşinin yanına avukat olarak girmeye çalıştı
Başıboş köpek sorunu kaosunu bitirecek seferberlik! Yakında yasalaştırılacak! Belediyelere büyük görev
Aziz Yıldırım Fenerbahçe’yi bekleyen tehlikeyi duyurdu: Koçspor!
Eski ABD Başkanı Donald Trump 34 suçtan hüküm giydi: Hapse girecek mi? Mahkeme salonundan çıkınca resmen savaş ilan etti
SON DAKİKA