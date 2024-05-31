0-A-B-AB bir yana o bir yana! Bu kan altından katbekat daha kıymetli! 43 kişi dışında...

Kan grupları genellikle A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kategoride sınıflandırılır. Bu gruplama kırmızı kan hücrelerinde bulunan A ve B antijenlerinin varlığına göre yapılır. Ek olarak, Rh faktörü de kan gruplarını daha da detaylandırır; bu faktör, Rh(D) gibi proteinlerin varlığı veya yokluğuna göre kanın Rh pozitif (+) veya Rh negatif (-) olarak sınıflandırılmasını sağlar.
ALTIN KANIN BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ
Altın kan grubu diğer kan gruplarından farklı olarak, Rh antijenlerinden tamamen yoksundur. Bu durum, altın kanın sahiplerinde, Rh proteinlerini kodlayan genlerde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanır.
Bu özellik, altın kanı Rh sistemine dahil olan herhangi bir kan grubu için evrensel bir donör yapar. Yani, çeşitli Rh antijenlerine karşı aşırı hassasiyeti olan hastalar için Rhnull kanı, hayati öneme sahip olabilir.