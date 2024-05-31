0-A-B-AB bir yana o bir yana! Bu kan altından katbekat daha kıymetli! 43 kişi dışında...

TIBBİ VE BİLİMSEL ÖNEMİ Rhnull, kan nakilleri sırasında kullanılabilecek en nadir kan türlerinden biridir. Özellikle değişik Rh antijenlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalar için bu kan grubu, potansiyel bir çözüm sunar. Ayrıca, Rhesus hastalığını önlemek için kullanılan immünoglobulin tedavilerinde de değerli bir kaynak olarak görülmektedir.

Ancak altın kan grubuna sahip olmak bazı sağlık risklerini de beraberinde getirir. Bu kişilerde görülen kırmızı kan hücrelerinin yapısal anormallikleri, hücrelerin kolayca yırtılmasına veya hasar görmesine neden olabilir.

Ayrıca bu kişiler için uyumlu kan donörü bulmak son derece zor olabilir. Dünya genelinde yalnızca 43 onaylanmış Rhnull bireyin bulunması, bu durumu daha da zorlaştırmaktadır.

Altın kan, hem tıbbi hem de bilimsel açıdan dünya çapında büyük bir ilgi odağı olmuştur. Bilim insanları, bu nadir kan grubunu daha iyi anlamak ve ondan en iyi şekilde yararlanmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar, kan bağışı ve nakli konularında önemli ilerlemelere yol açabilirken, altın kan taşıyan bireyler için de ekstra dikkat ve özel tıbbi ihtiyaçlar gerektirmektedir.