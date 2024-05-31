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0-A-B-AB bir yana o bir yana! Bu kan altından katbekat daha kıymetli! 43 kişi dışında...

Dünya nüfusunun yalnızca bir kesirinde bulunan ve bilimsel adıyla Rhnull olarak bilinen "altın kan" ilk olarak 1961 yılında Avustralyalı bir kadında keşfedildi. Sadece 43 kişi tarafından taşınan bu eşsiz kan grubu adını altın gibi değerli ve nadir oluşundan alır. Bilim dünyasında büyük bir ilgiyle karşılanan altın kan, kan bağışı ve nakli alanlarında yeni kapılar açabilecek potansiyele sahiptir.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 13:41 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 13:41
0-A-B-AB bir yana o bir yana! Bu kan altından katbekat daha kıymetli! 43 kişi dışında...

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Kan grupları genellikle A, B, AB ve O olmak üzere dört ana kategoride sınıflandırılır. Bu gruplama kırmızı kan hücrelerinde bulunan A ve B antijenlerinin varlığına göre yapılır. Ek olarak, Rh faktörü de kan gruplarını daha da detaylandırır; bu faktör, Rh(D) gibi proteinlerin varlığı veya yokluğuna göre kanın Rh pozitif (+) veya Rh negatif (-) olarak sınıflandırılmasını sağlar.

ALTIN KANIN BENZERSİZ ÖZELLİKLERİ

Altın kan grubu diğer kan gruplarından farklı olarak, Rh antijenlerinden tamamen yoksundur. Bu durum, altın kanın sahiplerinde, Rh proteinlerini kodlayan genlerde meydana gelen mutasyonlardan kaynaklanır.

Bu özellik, altın kanı Rh sistemine dahil olan herhangi bir kan grubu için evrensel bir donör yapar. Yani, çeşitli Rh antijenlerine karşı aşırı hassasiyeti olan hastalar için Rhnull kanı, hayati öneme sahip olabilir.

TIBBİ VE BİLİMSEL ÖNEMİ

Rhnull, kan nakilleri sırasında kullanılabilecek en nadir kan türlerinden biridir. Özellikle değişik Rh antijenlerine karşı aşırı duyarlı olan hastalar için bu kan grubu, potansiyel bir çözüm sunar. Ayrıca, Rhesus hastalığını önlemek için kullanılan immünoglobulin tedavilerinde de değerli bir kaynak olarak görülmektedir.

Ancak altın kan grubuna sahip olmak bazı sağlık risklerini de beraberinde getirir. Bu kişilerde görülen kırmızı kan hücrelerinin yapısal anormallikleri, hücrelerin kolayca yırtılmasına veya hasar görmesine neden olabilir.

Ayrıca bu kişiler için uyumlu kan donörü bulmak son derece zor olabilir. Dünya genelinde yalnızca 43 onaylanmış Rhnull bireyin bulunması, bu durumu daha da zorlaştırmaktadır.

Altın kan, hem tıbbi hem de bilimsel açıdan dünya çapında büyük bir ilgi odağı olmuştur. Bilim insanları, bu nadir kan grubunu daha iyi anlamak ve ondan en iyi şekilde yararlanmak için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmalar, kan bağışı ve nakli konularında önemli ilerlemelere yol açabilirken, altın kan taşıyan bireyler için de ekstra dikkat ve özel tıbbi ihtiyaçlar gerektirmektedir.

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