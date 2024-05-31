Mardin’de ilginç olay: Kazazedeyi fırçayla kovaladı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi ile metrelerce sürüklenen motosiklet, Mehmet Kaymaz'a ait berber dükkanı önündeki motosiklete çarptı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücünün hakimiyetini kaybetmesi ile metrelerce sürüklenen motosiklet, Mehmet Kaymaz'a ait berber dükkanı önündeki motosiklete çarptı.
ELİNE FIRÇA ALIP KOVALADI
Berber dükkanında bulunanlar sürücünün yardımına koşarken, motosikletin sahibi eline aldığı fırça ile kazazedeyi kovaladı.
Motosikletin çarptığı diğer motosikletin sahibinin hem çalışanı hem de kayınbiraderi olduğunu belirten dükkan sahibi Mehmet Kaymaz şunları söyledi:
"Motosiklet direksiyon hakimiyetini kaybedince gelip bizim motosiklete çarptı. Kayınbiraderim motosikletini yeni almıştı.
Biz koşup kazazedeye yardım etmeye çalışırken, kayınbiraderim motosikletin derdine düştü. O esnada fırçayı alıp motosiklet sürücüsünü dövmeye kalktı. Halimize gülelim mi ağlayalım mı bilemedik"