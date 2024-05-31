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İzmir'de kanlı saldırı: Otomobilinde öldürüldü

İzmir'de 45 yaşındaki Gerçek Atçı isimli şahıs, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayla ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 08:53 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 08:53
İzmir’de kanlı saldırı: Otomobilinde öldürüldü

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İzmir'in Konak ilçesinde 45 yaşındaki bir adam, otomobilinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Olay saat 02.00 sıralarında ilçeye bağlı Hilal Mahallesi 1210 sokakta meydana geldi.

OTOMOBİLDE SİLAHLI SALDIRI
Edinilen bilgiye göre otomobilinde bulunan iki çocuk babası Gerçek Atçı (45), kimliği henüz belirlenemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

İzmir'de kanlı infaz

KANLAR İÇİMDE KALDI
Atçı, otomobilinin içerisinde kanlar içerisinde kalırken durum çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Gerçek Atçı'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Atçı'nın cenazesi, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay Yeri İnceleme ekipleri, silahlı saldırının yaşandığı yerde çalışmalar yürütürken, olayı gerçekleştiren şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürüyor.

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