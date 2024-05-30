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Üniversite yurdunda esrarengiz ölüm! 21 yaşındaki Doğan Karadoğan tuvaletten uzun süre çıkamadı: Epilepsi...

Zonguldak'ta 21 yaşında üniversite öğrencisi olan Doğan Karadoğan adlı genç üniversitenin yurdunda ölü bulundu. Uzun süre tuvaletten çıkmayan gencin cansız bedenine ulaşılırken; epilepsi hastası olduğu öğrenildi. 21 yaşındaki gencin kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsiden sonra kesinleşecek.

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Giriş Tarihi 31 Mayıs 2024, 01:13 Güncelleme 31 Mayıs 2024, 01:15
Üniversite yurdunda esrarengiz ölüm! 21 yaşındaki Doğan Karadoğan tuvaletten uzun süre çıkamadı: Epilepsi...

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Zonguldak'ta 21 yaşındaki üniversite öğrencisi genç, kaldığı yurtta ölü bulundu. Henüz üniversite 1. sınıf öğrencisi olan Doğan Karadoğan'ın epilepsi rahatsızlığı olduğu biliniyor. Kesin ölüm nedeni otopsiden sonra belirlenecek.

UZUN SÜRE TUVALETTE KALDI
Olay, Kilimli ilçesindeki KYK Erkek Öğrenci Yurdu'nda saat 21.00 sıralarında meydana geldi. 21 yaşındaki Doğan Karadoğan'ın tuvalette uzun süre kalması üzerine, oda arkadaşı endişelenerek durumu görevli memura bildirdi. Görevli memurun Karadoğan'a ulaşamaması üzerine itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tuvalet kapısını kırarak açtıklarında Karadoğan'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontroller sonucunda, Karadoğan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Karadoğan'ın cansız bedeni, incelemelerin ardından Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

EPİLEPSİ HASTASIYDI


Zonguldak Bülent Ecevit ÜNiversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer ve Gençlik Spor Müdürü Hakan Yüksel de olay yerine geldi.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü 1. sınıf öğrencisi olan Doğan Karadoğan'ın epilepsi hastası olduğu öğrenildi. Karadoğan'ın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsi sonucunda belirlenecek

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