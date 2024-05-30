Küçükçekmece’de boş arazide güvercin besleyen İsmail G. maskeli şahıslar tarafından silahla vuruldu

İddiaya göre, bir otomobilin içindeki kimliği belirsiz, yüzleri maskeli iki şahıs cadde üzerinde boş arazinin yanında durdu.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan İsmail G. sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bölgeye gelen olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Polis ekipleri, saldırganların yakalanması ile ilgili çalışma başlattı.