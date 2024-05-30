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Torbalı vahşeti

Uyuşturucu bağımlısı genç, anne ve babasını katletti. Ardından kendi kafasına ateş etti. Olaya tanık olan kız kardeşi, sinir krizleri geçirdi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
Torbalı vahşeti

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İzmir'in Torbalı'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen Kamil Yılmaz (25), annesi Sevilay Yılmaz (48) ve babası Hikmet Yılmaz (50) ile tartıştı. Sonra annesi ve babasına kurşun yağdırdı. Aynı tabanca ile kendi kafasına da sıktı. Ailenin küçük kızı A.D.Y. (13), annesi, babası ve ağabeyini kanlar içinde yerde bulunca ağlamaya başladı.

Hayatının şokunu yaşadı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, karı-kocanın hayatını kaybettiğini belirlerken ağır yaralı olan Kamil Yılmaz'ı ise ambulansla Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yılmaz ve Sevilay Yılmaz çiftinin sosyal medya hesaplarında, ailenin mutlu anıları geride kaldı. Yılmaz'ın, oğlunu askere gönderirken sarıldığı pozlar ve Kamil Yılmaz'ın iş yerinde oğluyla çektirdiği fotoğraflar görenleri ağlattı. Kimsesiz kalan 13 yaşındaki A.D.Y'ye dayısı sahip çıktı.

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