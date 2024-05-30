Zonguldak’ta cesedi ormanda yakılan Afgan’ın ölümüne ilişkin 6 sanık hakim karşısında: 12 saatlik duruşmada birbirlerini suçladılar

Sanık S.K. de Nourtani'nin vagonları değiştirdikleri yerde makasta sırtüstü yattığını, boynu direğe yaslı halde olduğunu belirterek, "Hırıltılı bir şekilde nefes alıp veriyordu. 'Muhammed ağabey' diye üç kere seslendim, cevap vermedi. A.Ç. kalp masajı yapmaya başladı. Ayrıca A.Ç. 'Dili içine kaçmış mı?' gibisinden maktulü kontrol ediyordu. Nefes almak zaten çok güçtü." dedi.

H.K'nin, "Bu olayı hiçbir şekilde kimseden duymayacağım. Eğer duyarsam anam avradım olsun vururum seni." dediğini öne süren S.K, tehdit ve baskı altında kaldığı için kamerayı kendine çevirdiğini aktardı.

"HASTANEYE GÖTÜRMEK İÇİN İKNA ETMEYE ÇALIŞTIM" SAVUNMASI

Tutuksuz sanık A.Ç. ise tutuklu sanıklar ile Nourtani'nin taşındığı araçta olduğunu kaydederek, "E.G, H.K'ye durmasını söyledi. E.G, "Afgan zaten, atalım bunu." dedi. Ben de küfrederek, "Çakal, kurt yer. İnsan bu, atamazsınız." dedim. H.K. de "Doğru diyor, manyak mısın?" dedi. Hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştım. Sonra beni bırakın deyip eve gittim. Haberleri görünce hemen avukatımla savcılığa gelerek her şeyi anlattım." ifadelerini kullandı.