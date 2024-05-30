Cinayet düğümü 18 yıl sonra çözüldü: Cesedin kimliği bile belirlenememişti! | Cani bakın kim çıktı...

CANİ İŞ ORTAĞI ÇIKTI

Erkek cesedinin Küpray'a ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, olay yerindeki iz ve delillerin DNA örneklerini Küpray'ın arkadaşı ve iş ortağı A.K. (51) ile karşılaştırdı. A.K'ye ait DNA örneği, olay yerindeki delillerle eşleşti.

A.K'nin, Küpray'ın cesedini, kendi köyüne yakın bir mevkiye gömmeye çalıştığı ancak ceset kısmen gömüldüğü için o dönemde kısa zamanda bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli A.K. ve ona cinayette yardım ettiği ileri sürülen Y.Ş (61), Kütahya'da yakalanarak Eskişehir'e getirildi.