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Cinayet düğümü 18 yıl sonra çözüldü: Cesedin kimliği bile belirlenememişti! | Cani bakın kim çıktı...

2006 yılında Eskişehir'de hakkında kayıp ihbarı çıkarılan Erhan Küpray'ın aynı dönemde Kütahya'da öldürüldüğü ve cesedinin tanımaz halde olduğu için kimlik tespitinin yapılmadığı ortaya çıktı. Eskişehir polisinin kurduğu özel ekip çalışmasıyla 18 yıl önce işlenip sır gibi saklanan cinayet aydınlatıldı. Erhan Küpray'ı öldürenin kimliği herkesi şoke etti. İşte sır cinayetin perde arkası...

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 21:48 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 22:05
Cinayet düğümü 18 yıl sonra çözüldü: Cesedin kimliği bile belirlenememişti! | Cani bakın kim çıktı...

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Eskişehir'de polisin kurduğu özel ekibin çalışmasıyla, 18 yıl önce kaybolan ve Kütahya'da cesedi bulunan kişinin öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan iş ortağı tutuklandı.

O DÖNEM İŞLENEN CİNAYETLER MERCEĞE ALINDI

Kentteki faili meçhul cinayetlerin aydınlatılması için Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda kurulan özel ekip, 2006 yılında Eskişehir'de kaybolan Erhan Küpray'ın (33) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine çevre illerde o dönem meydana gelen faili meçhul cinayetleri takibe aldı.

Öldürülen Erhan KüprayÖldürülen Erhan Küpray

CESEDİN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Özel ekip tarafından yapılan incelemede, Kütahya merkeze bağlı Demirciören köyünde Erhan Küpray'ın kaybolduğu dönemde, kimliği belirlenemeyen bir erkek cesedi bulunduğu bilgisine ulaşıldı.

Özel ekibin yaptığı araştırmalarda, ölen kişinin ellerinin kravatla bağlandığı, çok sayıda kesici alet yarası olduğu, başının küt bir cisim ile ezilerek ve kısmen yakılarak tanınmaz hale getirilmeye çalışıldığı belirlendi.

CANİ İŞ ORTAĞI ÇIKTI

Erkek cesedinin Küpray'a ait olabileceğini değerlendiren özel ekip, olay yerindeki iz ve delillerin DNA örneklerini Küpray'ın arkadaşı ve iş ortağı A.K. (51) ile karşılaştırdı. A.K'ye ait DNA örneği, olay yerindeki delillerle eşleşti.

A.K'nin, Küpray'ın cesedini, kendi köyüne yakın bir mevkiye gömmeye çalıştığı ancak ceset kısmen gömüldüğü için o dönemde kısa zamanda bulunduğu tespit edildi.

Şüpheli A.K. ve ona cinayette yardım ettiği ileri sürülen Y.Ş (61), Kütahya'da yakalanarak Eskişehir'e getirildi.

2 ZANLI SUÇLAMAYI REDDETTİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Müdürlüğünde ifadesi alınan 2 zanlı, haklarındaki suçlamaları reddetti.

Şüpheli A.K, Erhan Küpray'ın arkadaşı ve iş ortağı olduğunu belirterek, öldürülmesine ilişkin herhangi bir bilgisi olmadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen A.K. ve Y.Ş, adliyeye sevk edildi.

Polis tarafından adliyeye getirilen A.K, basın mensuplarının "Bunca yıl vicdan azabı çekmedin mi?" sorusuna, "Ben bir şey yapmadım, niye vicdan azabı çekeyim?" yanıtını verdi.

Savcılık sorgusunun ardından hakimliğe sevk edilen, "dolandırıcılık" suçundan 8 suç kaydı olduğu öğrenilen orman kesim işçisi A.K, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Diğer şüpheli Y.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

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