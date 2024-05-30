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İstanbul Beyoğlu'nda kan donduran olay! Sokak ortasında önce kadını öldürdü sonra kafasına sıktı

Beyoğlu Hasköy'de sokak ortasında bir kadını silahla öldüren kişi ardından aynı silahla kendi kafına sıktı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin incelemesi sürüyor.

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Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024, 10:00 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 10:22
İstanbul Beyoğlu’nda kan donduran olay! Sokak ortasında önce kadını öldürdü sonra kafasına sıktı

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Beyoğlu'nda bir kadını öldüren şüpheli aynı silahla intihar teşebbüsünde bulunarak ağır yaralandı.

Hasköy Piri Paşa Mahallesi Müze Sokak'ta bir şüpheli henüz belirlenemeyen nedenle bir kadına silahla ateş açtı Şüpheli daha sonra aynı silahla kendini vurarak intihar teşebbüsünde bulundu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi, ağır yaralanan şüpheli ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Olay yerine gelen ölen kadının yakınları fenalık geçirdi.

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