En ’baba’ cani

Bursa Nilüfer'de Gülay Kılıç, geçen yıl 3 çocuğunu ve eşini bırakarak evi terk etti. Bodrum katında çocuklarıyla birlikte yaşayan Murat Kılıç (39), dün sabah saatlerinde cinnet getirdi. Çocukları 11 yaşındaki Zeynep ve 6 yaşındaki Aslı'yı bıçakla, 3 yaşındaki Muhammet Ali Kılıç'ı ise boğarak öldürdü. Cani baba, vahşetin ardından emniyet müdürlüğüne giderek teslim oldu.

Belirtilen adrese giden polis ekipleri, üç çocuğun cansız bedenlerini buldu. Cesetler, incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Mahalle sakinleri, "Murat Kılıç kendi halinde bir kişiydi. Kimseye zararı yoktu. Sabah evinden sesler geldi. Daha sonra kesildi. Olayı öğrenince inanamadık" dedi.