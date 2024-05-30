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'Deniz' dalgalı

Eski manken Deniz Akkaya, boşandığı eşi ve babasının kendisine kumpas kurduğunu anlattı. Kızı A.Ö. ise, “Beni dövdü” diyerek annesini suçladı.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
’Deniz’ dalgalı

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Türkiye, bir anne ile kızının arasında geçen kavga ve dayak olayı ile sarsıldı. Eski manken Deniz Akkaya, kızı A.Ö.'nün kendisine saldırıp, balkona kilitlediğini söylemesiyle gündem yarattı. Devlet korumasına alınan A.Ö. "27 Mayıs günü okuldan erken çıktım, annem taksiyle gelmemi istedi. Üzerimde nakit para olmadığı için eve geç geldim. Annem önce bana tokat attı sonra hakaret ve tehdit etti. Okul çantamdaki termosu bana fırlattı ve çenemi yaraladı. Telefonumu alıp babamla yazışmalarımı gördü. Babamla tatil planı yaptığımı görünce daha da sinirlendi" ifadesini kullandı.

VELAYET OYUNU
Akkaya ise babası Muzaffer Akkaya ile Efe Önbilgin'in kendisine karşı birlik olduklarını anlattı. Her ikisine karşı mücadele etmek zorunda kaldığını vurguladı. "Maalesef ki benim öz babam, senelerdir kızımın hiçbir an yanında olmayan babası Efe Özbilgin ile anlaşarak velayeti almak istemiş. Avukat babama 'A.'yı biz alırsak nafakaları ödemek zorunda kalırız, siz Deniz'e dava açın, çocuğu siz alın. Biz de sizden alalım' demiş. Öz babam buna onay vermiş. Senelerce babamın bana uyguladığı şiddet, anneme yaptığı yaşattığı tramvaları kapatarak yaşadık. Ne yazık ki insan ailesini seçemiyor" diye ağladı.

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