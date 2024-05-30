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116 korkusu

Dilan Polat, Adli Tıp tarafından psikiyatri servisine gönderildi. Ancak koğuşta annesini 116 parçaya bölen katille kalınca panikledi. Cezaevine geri gitti.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 30 Mayıs 2024 Güncelleme 30 Mayıs 2024, 07:01
116 korkusu

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Fenomen Dilan Polat ile eşi Engin Polat, kara para aklama ve vergi kaçaklığı suçlarından hapse girdi. Yaklaşık 8 aydır cezaevinde olan Dilan Polat, koğuşta sinir krizi geçirdi. İntihara yeltendi. Adli Tıp, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde 3 ay tedavi görmesi gerektiğini belirtti.

Polat, annesini 116, anneannesini de 6 parçaya ayıran Rabia Çataklı ile aynı serviste kalınca şok geçirdi. Günlerce uykusuz kalan Polat, cezaevine geri dönmek istedi. Polat'ın, Çataklı korkusundan dolayı süreyi doldurmadan dilekçe vererek kendi isteği ile cezaevine döndüğü kaydedildi. Son olarak yeniden Bakırköy'e gitmek istemeyen Polat'ın, cezaevi yönetimine dilekçe verdiği öğrenildi. Polat, korkusundan pijamasını Çataklı'ya hediye etti.

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