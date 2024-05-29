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'Vize' de mi Kenya!

40 yıllık akademisyen Levent Sevgi, Kenya’ya bir çalıştaya davet edildi. Yeşil pasaport sahibi Sevgi havalimanında yetkililer tarafından “vizeniz yok” diyerek geri çevrildi...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
’Vize’ de mi Kenya!

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Elektronik Yüksek Mühendisi olan Prof. Dr. Levent Sevgi, Kenya Teknik Üniversitesi'nde 17 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek bir çalıştaya gideceki. Açılış konuşması yapması beklenen Sevgi, 15 Mayıs akşamı saat 20.05 kalkışlı Doha aktarmalı Katar Havayolları ile Nairobi- Kenya uçuşuna yetişmek için 3 saat öncesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Uçağa binmek için yeşil pasaportunu yetkililere gösterdi. Ancak Katar Havayolu yetkilileri, Sevgi'yi "Vizeniz yok" diyerek uçağa almadı. Daha önce böyle bir sorun yaşamadığını söyleyen Sevgi, "Uluslararası bir skandala yol açıyorsunuz, bunun hesabını veremezsiniz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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