’Vize’ de mi Kenya!

Elektronik Yüksek Mühendisi olan Prof. Dr. Levent Sevgi, Kenya Teknik Üniversitesi'nde 17 Mayıs Cuma günü gerçekleşecek bir çalıştaya gideceki. Açılış konuşması yapması beklenen Sevgi, 15 Mayıs akşamı saat 20.05 kalkışlı Doha aktarmalı Katar Havayolları ile Nairobi- Kenya uçuşuna yetişmek için 3 saat öncesinden Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldi. Uçağa binmek için yeşil pasaportunu yetkililere gösterdi. Ancak Katar Havayolu yetkilileri, Sevgi'yi "Vizeniz yok" diyerek uçağa almadı. Daha önce böyle bir sorun yaşamadığını söyleyen Sevgi, "Uluslararası bir skandala yol açıyorsunuz, bunun hesabını veremezsiniz" diyerek duruma tepki gösterdi.

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