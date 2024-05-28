SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Türkiye şok görüntünleri konuşmuştu: Ankara'daki selde sürüklenen kuzenlerden haber geldi

Ankara'da 24 Mayıs'ta etkili olan sağanakta cadde ve sokaklar göle döndü. Akıntıya kapılarak aracın altına sürüklenen kuzenlerin görüntüsü ise Türkiye'nin gündemine oturdu. Tedavi altına alınan kuzenlerden günler sonra haber geldi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 17:23 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 17:49
Türkiye şok görüntünleri konuşmuştu: Ankara’daki selde sürüklenen kuzenlerden haber geldi

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Ankara'da sel sularına kapılan kuzenlerden haber geldi.

24 Mayıs'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanakta başkentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar suyla kaplandı, baskınlar yaşandı.

İKİ KUZEN SELE KAPILDI
Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesi'nde Irak uyruklu kuzenler Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo, oluşan akıntıda suya kapıldı.

CİPİN ALTINDA SIKIŞTI
Suyla yokuştan aşağıyla sürüklenen çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki aracın altına girdi. Çocuklar, çevredekiler tarafından baygın halde kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.

KUZENLERDEN HABER VAR
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde kuzenlerin 3 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan kuzenler, dün taburcu edildi.

"ÇOCUKLAR CİPS ALMAYA İNMİŞTİ"
Seyf Al Salo'nun annesi İsra Al Salo, 8 yıl önce Türkiye'ye taşındıklarını belirterek, "Olay günü çocuklar evden çıkmışlar, aşağıda market var, cips almaya inmişler. Yağmur başlayınca su almış götürmüş çocukları. Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum, şaşırıyorum ben sağlam çıktıklarına. Sonra çevredekiler yardım etmiş. Ama şimdi iyiler çok şükür, iyileştiler" dedi.

Ankarayı sel vurdu: Park halindeki aracın altında sıkışan çocuk kamerada

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu yine çadırları vurdu
İstanbul Pendik’teki Nihat Salih’in cesedi 16 parçaya bölünüp 4 ayrı konteynere atılmıştı! Şüphelinin ifadesi ortaya çıktı! Ön otopside dikkat çeken detay
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek duyurdu: Türkiye’nin risk primi 4 yılın en düşük seviyesinde!
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi
Galatasaray’dan şaşırtan transfer hamlesi! Eski Beşiktaşlı yıldıza kanca
SON DAKİKA