Türkiye şok görüntünleri konuşmuştu: Ankara’daki selde sürüklenen kuzenlerden haber geldi

"ÇOCUKLAR CİPS ALMAYA İNMİŞTİ"

Seyf Al Salo'nun annesi İsra Al Salo, 8 yıl önce Türkiye'ye taşındıklarını belirterek, "Olay günü çocuklar evden çıkmışlar, aşağıda market var, cips almaya inmişler. Yağmur başlayınca su almış götürmüş çocukları. Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum, şaşırıyorum ben sağlam çıktıklarına. Sonra çevredekiler yardım etmiş. Ama şimdi iyiler çok şükür, iyileştiler" dedi.

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