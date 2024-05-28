Türkiye şok görüntünleri konuşmuştu: Ankara’daki selde sürüklenen kuzenlerden haber geldi

Ankara'da sel sularına kapılan kuzenlerden haber geldi.
24 Mayıs'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanakta başkentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar suyla kaplandı, baskınlar yaşandı.
Ankara'da sel sularına kapılan kuzenlerden haber geldi.
24 Mayıs'ta öğle saatlerinde etkili olan sağanakta başkentin bazı noktalarında cadde ve sokaklar suyla kaplandı, baskınlar yaşandı.
İKİ KUZEN SELE KAPILDI
Yenimahalle ilçesi Karşıyaka Mahallesi, Şehit Harun Parlak Caddesi'nde Irak uyruklu kuzenler Seyf Al Salo ve Nagam Al Salo, oluşan akıntıda suya kapıldı.
CİPİN ALTINDA SIKIŞTI
Suyla yokuştan aşağıyla sürüklenen çocuklar, yan yoldan çıkan bir cipin altından geçip, caddenin kenarında park halindeki aracın altına girdi. Çocuklar, çevredekiler tarafından baygın halde kurtarılıp, hastaneye kaldırıldı.
KUZENLERDEN HABER VAR
Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde kuzenlerin 3 gün süren tedavisi tamamlandı. Sağlıklarına kavuşan kuzenler, dün taburcu edildi.
"ÇOCUKLAR CİPS ALMAYA İNMİŞTİ"
Seyf Al Salo'nun annesi İsra Al Salo, 8 yıl önce Türkiye'ye taşındıklarını belirterek, "Olay günü çocuklar evden çıkmışlar, aşağıda market var, cips almaya inmişler. Yağmur başlayınca su almış götürmüş çocukları. Arabanın altından nasıl çıktıklarına inanamıyorum, şaşırıyorum ben sağlam çıktıklarına. Sonra çevredekiler yardım etmiş. Ama şimdi iyiler çok şükür, iyileştiler" dedi.