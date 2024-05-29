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Adana yine bildiğimiz gibi! 'Mehdiyim' deyip bıçakla tehditler savurdu! Sözleri duyanları şoke etti: 'Başınıza kıyamet gelebilir!'

Mehdi olmak isteyenler silsilesine bir yenisi daha eklendi. Samsun, Bursa, Kayseri'nin ardından adres bu kez de Adana... Yüreğir ilçesinde 'Mehdi' olduğunu iddia eden bir kişi adliyeye gelerek bıçaklı eylem yaptı. Şüpheli şahıs kontrol noktasındaki polislere ''Bana karşı koyarsanız başınıza büyük bir kıyamet gelir'' dedi.

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Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024, 18:29 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 18:29
Adana yine bildiğimiz gibi! ’Mehdiyim’ deyip bıçakla tehditler savurdu! Sözleri duyanları şoke etti: ’Başınıza kıyamet gelebilir!’

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Mehdi olmak isteyenler silsilesine bir yenisi daha eklendi. Adana'da kendisinin "Mehdi" olduğunu öne süren bir kişi, adliyede bıçaklı eylem yaptı. Şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

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ADLİYEDE BIÇAKLI GİRİŞİM

Edinilen bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'ndeki adliye binasına gelen ve isminin Müslüm Şahin olduğunu öne süren şahıs, polis kontrol noktasında bıçak çıkardı.

''BANA KARŞI KOYARSANIZ BAŞINIZA KIYAMET GELİR''

Şüpheli Müslüm Şahin polislere mantık dışı sözler sarf ederek "Kardeşlerim beni size gönderen Yüce Allah, beni bu dünyaya bir mehdi olarak gönderdiyse bu da sizlerin iyiliği ve doğru yolu bulması içindir. Bana karşı gelirseniz ya da bana karşı koyarsanız şunu bilin ki başınıza büyük bir kıyamet gelebilir" dedi.

Şahıs bir süre sonra bıçağı kınına (kılıf) sokarak polise teslim etmesinin ardından gözaltına alındı.

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