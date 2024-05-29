’Deniz’ köpürdü

İstanbul Maslak'ta bir rezidansta oturan eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada telefonunu aldığı için iş insanı Efe Önbilgin'den olan 16 yaşındaki kızı Ayşe tarafından şiddete maruz kaldığını ve 1,5 saat kendisini balkona kilitlediğini söyledi. İddiaya göre Akkaya, kızının birileriyle mesajlaştığından şüphelenip telefonuna bakmak istedi.

Anne-kız arasında tartışma alevlendi. Telefonu vermek istemeyen Ayşe, annesini darp etti. Balkona kilitledi. İçeride 1.5 saat mahsur kalan Akkaya, polisten yardım istedi. Gelen polis, Akkaya'yı balkondan çıkarırken, ifadesine başvurulan Ayşe, "Annem beni dövüyor" dedi. Bunun üzerine genç kız, korumaya alındı.

'BURNU SÜRTSÜN'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Akkaya'nın kızını için gerekli psikolojik desteği vermeye başladı. Kızının devlet korunmasına alınmasının ardından X hesabından video yayınlayan Deniz Akkaya "Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Burnu sürtsün diye. Kendinize gelin" dedi. Akkaya "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürmüştü" ifadesini kullandı.

Akkaya, "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti" diye ağladı.



Eski manken ve oyuncu Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den 2010 yılında ayrıldıktan sonra kızı Ayşe'nin velayetini kendi üzerine almıştı.