PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

'Deniz' köpürdü

Telefonuna el koyduğu kızı tarafından balkona kilitlenen Deniz Akkaya’yı polis kurtardı. “Annem beni dövüyor” diye ifade veren kızı Ayşe ise koruma altına alındı...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
’Deniz’ köpürdü

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Maslak'ta bir rezidansta oturan eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada telefonunu aldığı için iş insanı Efe Önbilgin'den olan 16 yaşındaki kızı Ayşe tarafından şiddete maruz kaldığını ve 1,5 saat kendisini balkona kilitlediğini söyledi. İddiaya göre Akkaya, kızının birileriyle mesajlaştığından şüphelenip telefonuna bakmak istedi.

Anne-kız arasında tartışma alevlendi. Telefonu vermek istemeyen Ayşe, annesini darp etti. Balkona kilitledi. İçeride 1.5 saat mahsur kalan Akkaya, polisten yardım istedi. Gelen polis, Akkaya'yı balkondan çıkarırken, ifadesine başvurulan Ayşe, "Annem beni dövüyor" dedi. Bunun üzerine genç kız, korumaya alındı.

'BURNU SÜRTSÜN'
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Akkaya'nın kızını için gerekli psikolojik desteği vermeye başladı. Kızının devlet korunmasına alınmasının ardından X hesabından video yayınlayan Deniz Akkaya "Kendi rızamla ben gönderdim çocuk esirgemeye. Burnu sürtsün diye. Kendinize gelin" dedi. Akkaya "1997 senesinde başlayan kariyerin ve çok mutlu bir hayatın akabinde son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kaldım ve hayatım resmen kabusa döndü. Bir ruh hastası ile verdiğim velayet savaşı bir ömür sürmüştü" ifadesini kullandı.

Akkaya, "Beni saatlerce balkona kilitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastına geçti" diye ağladı.

Eski manken ve oyuncu Deniz Akkaya, Efe Önbilgin'den 2010 yılında ayrıldıktan sonra kızı Ayşe'nin velayetini kendi üzerine almıştı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Korhan Berzeg cinayete mi kurban gitti? Adli Tıp Raporuna ulaşıldı! Dikkat çeken doku kaybı detayı
7 maddelik MGK Bildirisi açıklandı! TAKVİM gündeme getirmişti! ’Teröristan’ tezgahı dağıtılacak: Tüm unsurlularıyla bertaraf edilecek
SSK VE BAĞ-KURLUYA YÜZDE 25.46’LIK ZAM HESABI | Temmuz zammıyla kök maaş değişecek! İşte kalem kalem SSK ve Bağ-Kurlunun zamlı maaşları
Son dakika haberleri... ABD’de F-35 uçağı düştü | Ateş topuna döndü: Çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi
Çifte kupalı şampiyon Galatasaray yeni sezon planlaması için resmen düğmeye bastı
Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde: Soykırım ordusu çadırları fosfor bombası ile vurdu | BM: En az 200 kişi öldürüldü
Dünyaca ünlü F1 pilotu Lewis Hamilton’dan Gazze paylaşımı: Yeter artık
Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım’ın seçim öncesi müthiş planını TAKVİM ortaya çıkardı
MGK’da bir ilk! Yapay zeka vurgusu: İleri kabiliyetler geliştirmesinin önem ve önceliğine işaret edildi
Fransa meclisinden skandal karar! Filistin bayrağı açan LFI Partisi Milletvekili Sebastien Delogu’ya uzaklaştırma cezası
Son dakika transfer haberleri | Galatasaray 3 dünya yıldızını bitirmek için harekete geçti! Ezeli rakipleri kıskandıracak isimler ligi sallayacak
Alex de Souza yeniden Türkiye’de!
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
SON DAKİKA