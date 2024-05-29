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Beyaz kovanın sırrı!

Pendik’te Nihat Salih’e ait 16 ceset parçasına 4 çöp konteynerinde ulaşıldı. Beyaz bir kovayı çöpe boşaltan ve daha sonra kovayı yeşillik alana atan B.D. adlı kişi, gözaltına alındı.

Yunus Emre Kavak Yunus Emre Kavak takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 29 Mayıs 2024 Güncelleme 29 Mayıs 2024, 07:02
Beyaz kovanın sırrı!

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Türkiye'nin konuştuğu olay, önceki sabah Dumlupınar Mahallesi'nde yaşandı. Çöp atmak için konteynere yaklaşan bir kadın, parçalanmış cesedi görünce büyük panik yaşadı. İhbar üzerine hemen olay yerine polis ekibi sevk edildi. Parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğu belirlendi. Yapılan incelemelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih'e ait olduğu tespit edildi. Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

KAYIP BAŞVURUSU YOK
Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı. Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih'in evi incelemeye alındı. Kayıp başvurusunun olmadığı belirlenirken, Salih'ın başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.

'İLGİM YOK' DESE DE...
Öte yandan polis ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan seyyar satıcı B.D. gözaltına alındı. 4 ayrı suç kaydı olan B.D. ifadesinde, yolda beyaz renkli içinde çöp olan kovayı gördüğünü belirterek "Bende bu çöpü dökmek için alıp çöp konteynere çöpü attım. Benim olayla ilgim yok" ifadesini kullandı. B.D.'nin olayla ilgisinin olup olmadığı incelemeye alınırken, çevredeki diğer görüntülerde incelenmeye alındı.

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