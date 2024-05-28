HAVA DURUMU | Meteoroloji’den 19 il için sarı kodlu uyarı! Sıcaklıklar düşüyor yağış geliyor! Bugün hava nasıl olacak? | 28 Mayıs 2024 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bursa çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE °C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İSTANBUL °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. KIRKLARELİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. KOCAELİ °C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE Parçalı ve çok bulutlu, Muğla ve Afyonkarahisar çevreleri ile Denizli'nin doğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. DENİZLİ °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İZMİR °C, 27°C Parçalı bulutlu MUĞLA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Adana ve Mersin'in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli olarak (50-70 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. ADANA °C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. BURDUR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yer yer kuvvetli olması bekleniyor. HATAY °C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yer yer kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA °C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. ESKİŞEHİR °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimlerin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. KONYA °C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor. SİVAS °C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.