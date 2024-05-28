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Gaziantep'de plastik malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın! 5 araç kullanılamaz halde

Gaziantep'in Nizip ilçesinde plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde çıkan yangın, 1 saatte kontrol altına alındı. İş yeri yakınındaki 5 aracın da yandığı yangında, soğutma çalışmaları sürüyor.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 16:55 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 18:23
Gaziantep’de plastik malzemelerinin satıldığı iş yerinde yangın! 5 araç kullanılamaz halde

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Tarımsal sulama sistemlerinde kullanılan plastik malzemelerin satıldığı iş yerinde, öğle saatlerinde yangın çıktı.

Gaziantep'te yangın paniği!

Yangın kısa sürede büyürken, ihbar sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kent merkezinden ekipler sevk edilirken, alevler 1 saatte kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmaları sürerken, iş yerinin yanındaki 5 araç da yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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