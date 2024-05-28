Sahte istihbaratçı tutuklandı

Amasya'da yaşayan Irak uyruklu Rana Waad Elias Sheekhoo'u (29), telefonla arayan İ.A, ailesinin isminin çeteye karıştığı, istihbarattan aradığını, yardımcı olacaklarını ancak evdeki para ve ziynet eşyalarını kendilerine vermelerini istedi. Iraklı ailenin evlerinin önüne giden zanlı, 50 bin dolar, 64 bin lira değerinde ziynet eşyası, 620 avro ve 17 bin lirayı (yaklaşık 2 milyon 278 bin lira) aldı. Polis şüpheliyi üzerindeki para ve ziynet eşyalarıyla Sivas'ta yakaladı. Zanlı çıkartıldığı mahkemede tutuklandı.

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