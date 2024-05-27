PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Başıboş sokak köpekleri yine kazaya neden oldu! Çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole devrildi: 5 yaralı

Başıboş sokak köpekleri sorunu can yakmaya devam ediyor. Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 01:30 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 01:30
Başıboş sokak köpekleri yine kazaya neden oldu! Çarpmamak için manevra yapan sürücü şarampole devrildi: 5 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Adana'nın Kozan ilçesinde, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.



Kaza, saat 22.30 sıralarında Koza- Adana karayolu Hacı Ahmetli mevkisinde meydana geldi.

Köpeğe çarpamamak manevra yapan otomobil takla attı: 5 yaralı



Halil İbrahim Yatmaz (38) yönetimindeki 80 AGD 111 plakalı otomobil, sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için ani manevra yapması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile otomobildeki Mustafa Yatmaz, Mustafa Egemen Yatmaz, Melike Yatmaz ve Belinay Yatmaz, araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.



İlk müdahaleleri kaza yerinde yapılan 5 yaralı, Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Başıboş köpek sorunu nasıl çözülecek? Başıboş köpek düzenlemesinde neler var? Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 5 maddede anlattı
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devleti İsrail’i kudurttu! Soykırımcı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’nden sert tepki: Yargılanacaksınız
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından ’hançerlendiğini’ açık açık ilan etti
FETÖ’nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı... Himmet paralarıyla içkili alem
Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu
Mauro Icardi Fenerbahçe’yi dilinden düşürmüyor! Yine boş durmadı, ’Fener Ağlama’ tezahüratı ile Rams Park’ı inletti
Şampiyondan aslan hareketler! Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech sahada Filistin bayrağı açtı! Kerem Aktürkoğlu...
Küfürbaz Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! Sabıkası kabarık çıktı: Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu...
Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Milli bir ödev
Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | Son görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Candice King, soykırımcı İsrail’in Refah’taki katliamına çok sert tepki gösterdi: Siz kafayı sıyırmışsınız
İstanbul Pendik’te kan donduran olay! İki ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları... | Kimliği belli oldu
MHP lideri Devlet Bahçeli’den hodri meydan! ’Sinan Ateş’ resti... Kim varsa mahkemede dinlensin, müracaat yapacağımızı ilan ediyorum
Dilan Polat hakkında flaş karar! Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’ne yatırılacak: İntihar riski | Dikkat çeken 3 ay detay
ABD’den ’PKK’ya statü kazandırıp meşru kılma’ planı! Sözde seçim müsameresinde baş aktör McGurk | İsveç’te ’teröristan’ buluşması
SON DAKİKA