



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sürücü ile otomobildeki Mustafa Yatmaz, Mustafa Egemen Yatmaz, Melike Yatmaz ve Belinay Yatmaz, araçta sıkışarak yaralandı. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden kurtarılıp, sağlık ekiplerine teslim edildi.