İstanbul Pendik’te kan donduran olayda flaş gözaltı! Dört ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları...

8 ÇOCUĞU VARMIŞ! Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

EVİ DE İNCELEMEYE ALINDI Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih'in evi incelemeye alındı.

ÇOCUKLARI VE AKRABALARININ İFADESİ ALINDI Çalışmalar sürdürülürken, Salih'ın başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.

KAYIP BAŞVURUSU YOK Kayıp başvurusu bulunmayan Nihat Salih'in cinayetinin çözülmesi an meselesi olduğu belirtildi.

BEYAZ BİR KOVA İLE GELİP… Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan B.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.