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İstanbul Pendik'te kan donduran olayda flaş gözaltı! Dört ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları...

İstanbul Pendik'te kan donduran bir olay yaşandı. Sabah saatlerinde çöp atmaya çıkan bir kişi konteynerde parçalanmış ceset gördü. Olayın ortaya çıkan detayları ise dehşete düşürdü. Konteynerlerde yapılan incelemeler sonucunda, kimliği belirlenen cesedin kafası ve diğer vücut parçaları toplandı. Yapılan incelemeler sonunda cesedin kafa derisinin yüzüldüğü ve 16 parçaya bölündüğü ortaya çıktı. Parçaları bulunan maktulün çöp konteynerine yakın oturduğu ortaya çıkarken olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

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Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024, 10:23 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 10:33
İstanbul Pendik’te kan donduran olayda flaş gözaltı! Dört ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları...

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Korkunç olay İstanbul Pendik'teki Dumlupınar Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşandı. Çöp atmak için konteynere yaklaşan vatandaş, parçalanmış cesedi görünce büyük panik yaşadı. İhbar üzerine hemen olay yerine polis ekibi sevk edildi.

KOLLARI VE BACAKLARI VÜCUDUNDAN AYRILMIŞ HALDE!

Bölgede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Yapılan çalışmada, cesedin kolları ve bacakları vücudundan ayrılmış olarak iki farklı konteynerde bulunduğu ve erkek cesedi olduğu tespit edildi.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan çalışmaların sonunda parçalanmış cesedin mahalledeki 4 ayrı konteyner içinde olduğunu belirledi. Yapılan incelenmelerde cesedin 79 yaşındaki Nihat Salih adında bir kişiye ait olduğu belirlendi. İncelemelerin tamamlanmasının ardından Nihat Salih'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

CESEDİ PARÇALANAN ŞAHIS

8 ÇOCUĞU VARMIŞ!

Cesedi bulunan kişinin Nihat Salih adındaki kişiye ait olduğu tespit edilmesinin ardından Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışmayı derinleştirdi. Yapılan incelemede öldürülen kişinin tüm kimlik bilgileri ortaya çıkarıldı. Elde edilen bilgilere göre, öldürülen Salih'in 8 çocuk babası olduğu ve cesedinin bulunduğu mahallede oturduğu ortaya çıktı.

EVİ DE İNCELEMEYE ALINDI

Nihat Salih'in kendi evinde mi yoksa başka yerde mi öldürülüp öldürülmediği tespit edilmesi için Salih'in evi incelemeye alındı.

ÇOCUKLARI VE AKRABALARININ İFADESİ ALINDI

Çalışmalar sürdürülürken, Salih'ın başta çocukları olmak üzere, akrabalarının da aralarında bulunan bazı kişilerin ifadelerine başvuruldu.

KAYIP BAŞVURUSU YOK

Kayıp başvurusu bulunmayan Nihat Salih'in cinayetinin çözülmesi an meselesi olduğu belirtildi.

BEYAZ BİR KOVA İLE GELİP…

Öte yandan Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda beyaz bir kova ile gelip çöp konteynerine bir şeyler atan ve ardından kovayı yeşillik alana atan B.D. gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri emniyette devam ediyor.

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İstanbul Pendik’te kan donduran olayda flaş gözaltı! Dört ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Kafatası derisi yüzülüp bacak ve kolları...
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