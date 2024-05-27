Esenler’de korku dolu anlar: Rögar patladı

Davutpaşa Mahallesi Semerkand Caddesi'ndeki rögarda, saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

Esenler 'de rögar da patlama yaşandı.

BİNANIN DUVARI YIKILDI Patlamayla birlikte rögar ın yanında bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairenin duvarı yıkıldı.

GAZ VE ELEKTRİK KESİLDİ

Yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla bir süre binanın doğal gazını ve elektriğini kesti.

Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.