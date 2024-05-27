SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Esenler'de korku dolu anlar: Rögar patladı

İstanbul Esenler'de korku dolu anlar yaşandı. Rögarda meydana gelen patlama, yakınındaki apartman dairesinde hasara yol açtı. Yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla bir süre binanın doğal gazını ve elektriğini kesti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 14:18 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 14:18
Esenler’de korku dolu anlar: Rögar patladı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Esenler'de rögarda patlama yaşandı.

Davutpaşa Mahallesi Semerkand Caddesi'ndeki rögarda, saat 05.00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi.

BİNANIN DUVARI YIKILDI
Patlamayla birlikte rögarın yanında bulunan 4 katlı apartmanın giriş katındaki bir dairenin duvarı yıkıldı.

GAZ VE ELEKTRİK KESİLDİ
Yolu kapatıp çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, tedbir amacıyla bir süre binanın doğal gazını ve elektriğini kesti.

Belediye ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

SON DAKİKA