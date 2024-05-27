SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Küfürbaz Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı! Sabıkası kabarık çıktı: Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu...

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını ileri süren ve haftalardır gündemde olan Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından gelen yorumlara küfürlerle yanıt verdi. Önce "Oh canıma değsin, beter olun" paylaşımında bulunan Güven, açtığı canlı yayında skandal açıklamalarda bulundu. Hakkında soruşturma başlatıldıktan sonra gözaltına alınan astrolog Meral Güven serbest bırakıldı. Güven'in tehdit, hakaret, yaralama ve uyuşturucu gibi 6 suçtan toplam 6 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı. Öte yandan ifadesi ortaya çıkan Güven, "Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım." dedi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 09:10 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 14:54
Küfürbaz Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı! Sabıkası kabarık çıktı: Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılarak 'Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Ağalıma' suçlamasıyla gözaltına alınan Astrolog Meral Güven, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest kaldı.

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! İşte o anlar...



İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Hesabının hacklendiğini söyleyen Güven'in ifadesinde, "Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım" dediği öğrenildi.

'Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak' sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven hakkında, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Astrolog Meral Güven'in 'Halkı Kin ve düşmanlığa Tahrik ve Aşağılama' suçlamasıyla gözaltına alındığını açıkladı. Yapılan açıklamada, "X isimli sosyal paylaşım sitesi içerisindeki bir hesapta, 'Astrolog Meral Güven, canlı yayında ağza alınmayacak küfürler yağdırdı' başlıklı video paylaşımda, küfürlü söylemlerde bulunan; Meral Güven isimli şahsın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarına istinaden TCK-216 (Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama) suçu kapsamında tespit edilen adresinde yakalanarak adli işlemlere başlanmıştır" denildi. Güven'in; 2 adet Tehdit-Hakaret, 1 adet Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma, 1 adet Kasten Yaralama, 1 adet Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak Kabul Etmek veya Bulundurma 1 adet Taksirle Yaralama suçlarından kaydının olduğu öğrenildi.

"KÜFÜRLÜ PAYLAŞIMLARI HESABIMI HACKLEYEN KİŞİLERE YÖNELİK YAPTIM"
Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılan Meral Güven'in ifadesi ortaya çıktı. Güven'in ifadesinde hesabının hacklendiğini belirttiği öğrenildi. Güven ifadesinde, "26.05.2024 tarihinde telefonuma çok sayıda küfürlü mesaj geldi. Sonrasında eski eşimin de olduğu bir whatsapp grubu kurdular. Buraya kafamı çıplak bedenlere yerleştirip fotoğrafları paylaştılar. Sonra eski eşim arayıp bu rezaletten sonra 14 yaşındaki çocuğumu benden alacağını söyledi. Çok panik yaptım. Panik atağım tuttu. İlaç aldım sonra da alkol aldım. Bu esnada, eski eşim ve bir sürü sosyal medya kullanıcısından tehdit mesajları aldım. Sonra sosyal medya hesabım hacklendi. Daha sonra ben de hesabımı geri aldım. Hesabımı aldıktan sonra paylaşımları gördüm. Küfürlü paylaşımlarımı genele yapmadım hesabımı hackleyen kişilere yönelik yaptım. Ancak videolarım kesildiği için insanlar sanki genele yapmışım gibi algıladı. Aldığım ilaç ve alkolün etkisiyle küfür ettim. Pişmanım" dedi.

Astrolog Meral Güven

NE OLMUŞTU?
Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Konya deplasmanında kazanarak şampiyonluğunu ilan etti.

Fenerbahçe'nin geçtiğimiz hafta deplasmanda Galatasaray'ı mağlup etmesinin ardından bir anda gündeme gelen Astrolog Meral Güven'in açıklamaları ise bütün haftaya damga vurmuştu.

İki takım arasında geçen şampiyonluk yarışında astrolog Meral Güven de yaptığı yorumlarla ısrarla Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını anlatmıştı.

Fenerbahçe'nin ipi önde göğüsleyeceğini iddia eden Meral Güven, yaptığı yorumlarla sosyal medyada prim yapıp takipçi ve izlenme sayılarını hızla artırdı.

YORUMLARI KALDIRAMADI
Ancak Güven'in söylediklerinin aksine Galatasaray şampiyon oldu. Bunun ardından Meral Güven ile alakalı sosyal medyada mizah içeren paylaşımlar yapıldı.

Fenerbahçe'nin mucize bir şekilde şampiyon olacağını söyleyen Meral Güven, bu yorumları kaldıramadı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meral Güven, kullandığı ifadelerle Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkarttı.

"OH CANIMA DEĞSİN, BETER OLUN"
Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

"ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK NEYMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ?"
Allah'a şirk koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin.

Beni Allah gibi gördünüz, alın bakın sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar.

"SIRA G.SARAY'A DA GELECEK"
Ben size gidin beni manşet mi yapın dedim? Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksiklerdir. Sıra Galatasaray tarafına da gelecek."

"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"
Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim.

Bir kez takdir görmedim. Ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın."

CANLI YAYIN AÇTI

Çirkin yorumlarının ardından hızını alamayan Güven, bu kez de sosyal medya hesabından canlı yayın açtı. Güven, bu yayında da yine futbolseverleri hedef alıp, ağza alınmayacak küfürler yağdırdı.

SKANDAL SAVUNMA
Ekol TV'ye açıklamada bulunan Astrolog Meral Güven çıplak fotoğraflarının yayımlandığını görünce sinirlerine hakim olamadığını iddia ederek, "Bütün ailemin dahil edildiği bir grupta çıplak fotoğraflarım paylaşılmış. Ben de o çıplak resmi görünce tutamadım kendimi. Alkol aldım ve küfür ettim." ifadelerini kullandı.

1 haftadır paylaşım yapmadığını, adına fake hesaplar açıldığını ileri süren Güven, "Ama nedenini başında söyledim. Sadece benim küfürlerim ortaya çıkarılmış. İnanmayın bu hesaplara, hesaplar bize ait değil. Ben gerizekalı mıyım? Neden öyle bir paylaşım yapayım? Ben o kadar dengesiz bir insan mıyım? Ben niye kendimi sıkıntıya sokayım? Neden kendimi insanlara düşman edeyim? TikTok'ta yayınlar açtım doğru burada küfür ettim ama bunu bana yapanlara yaptım. Sizinki Allah da beni şeytan mı peydah etti kardeşim. "şeklinde konuştu.

SAVCILIK HAREKETE GEÇTİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı.

Öte yandan Güven sosyal medya hesabını kapattı.

Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! İşte o anlar...




GÖZALTINA ALINDI

Astrolog Meral Güven, sosyal medya hesaplarından yayımladığı videodaki sözlerine ilişkin resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, astrolog Meral Güven'in, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı canlı yayına ilişkin harekete geçti. Başsavcılık, Güven'in yayındaki sözlerine ilişkin "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan resen soruşturma başlattı.

Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.



SİCİLİ KABARIK ÇIKTI
Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

O paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Şahsım adına İlk ve son açıklamadır. Kendi şahsi yapmadığım paylaşımlar yüzünden üzerime iftira attınız benim adıma açılan fake hesaplar ile itibar suikasti yaptınız yetmedi ölmüş çocuğuma 7 sülaleme ağıza alınmayacak hakaretler ettiniz. yetmedi 80 yaşındaki bunak çıktı spor programında bana neler dedi. Dayanacak sabrım kalmadı.dün gece yaşanan şahsım adına küfürlü canlı yayınım siz Fenerbahçe taraftarı yüzünden beni doldurmanız yüzünden oldu. Pişmanım. Bu saatten sonra adıma açılan her türlü fake hesabı her türlü itibar suikastine adalet karşısında cevap vereceğim. Avukatım prof. Halil durmuş ile işbirliği yapmaktayım. Kamuoyuna duyurulur.

Aynı hesaptan "Ey Müslüman, edep nedir diye arar sorarsan bil ki edep, ancak her edepsizin edepsizliğine sabır ve tahammül etmektir." şeklinde bir paylaşım daha yapıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Sayıştay’ın 162. kuruluş yıl dönümü programında önemli açıklamalar
Son dakika: İspanya, Norveç ve İrlanda Filistin’i resmen tanıdı! Dünyaya ’iki devlet’ mesajı
PKK’lı Murat Karayılan çırpınıyor! Operasyonlar kapsamlaşacak deyip çaresizliği kabullendi: Türkiye her tepeye hakim, sürekli vuruyor
FETÖ’cü Cevheri Güven’den köstebek polis Serkan Dinçer ile alçak plan! Tek ihanet iki mail: Ayhan Bora Kaplan dosyasını nasıl ele geçirdiği ortaya çıktı
TAKVİM gündeme getirmişti! Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK’da ’seçim’ oyunlu ’teröristan’ planına karşı atılacak adımlar masada
İstanbul Pendik’teki kan donduran olayda flaş gözaltı! Dört ayrı çöp konteynerinde parçalanmış erkek cesedi! Ön otopsi raporu ortaya çıktı!
Ekşi Sözlük’te yeni skandal! Refah’taki çadırları bombalayan İsrail’i savunup Müslümanlara hakaret ettiler!
FETÖ’cü Akın İpek’e şok: Yalıları satışa çıkıyor! Kaç paraya satılacak? İşte köşkün içinden görüntüler
Deniz Akkaya 15 yaşındaki kızını ifşa etti! Polis kapıya dayandı! Ayşe ile arasında neler oldu? Bakanlık harekete geçti
Son dakika: Refah’ta siyonist ilhak! İsrail tankları şehir merkezinde
Mersin’de felakete direksiyon kıran şoför Ali Güler’in ifadesi ortaya çıktı: Bir aracı solladım
Son dakika: MHP Lideri Devlet Bahçeli’den YPG/PKK’nın teröristan seçimlerine tepki: Senarist ABD! Şam ile ortak operasyon yapılmalı
Aziz Yıldırım gözünü kararttı! Jose Mourinho dünya yıldızlarıyla gelecek: Tam 5 imza
Papa Francis’ten sapkınlık itirafı! Papa ve ruhban okulları ‘i**e’lerle dolu deyip eşcinsellere kilise yasağı istedi
Yemek artıklarının yerini ticari hayvan mamaları aldı: Sektör büyüklüğü 2 milyar doları aştı
SON DAKİKA