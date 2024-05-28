Hiç ’güven’ilir değil

Meral Güven, sezonun bitmesine sayılı maçlar kala "F.Bahçe mucizevi bir şekilde şampiyon olacak" dedi. Bir anda sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Ancak önceki gece G.Saray, Konyaspor'u yenip şampiyon olunca büyük tepki çekti. Bu kez "Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun" ifadelerini kullandı. Eleştiriler devam edince bunun üzerine canlı yayın açıp, küfürler yağdırdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Güven hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı. Güven gözaltına alındı.



KÜFÜRLER YAĞDIRDI GÖZALTINA ALINDI

Meral Güven'in tehdit, hakaret, yaralama ve uyuşturucu suçlarından sabıkasının olduğu öğrenildi.