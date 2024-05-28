PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

'Can dost' operasyonu

Türkiye sokak köpeklerini tartışırken örnek çözüm Antalya’dan geldi. Toplanan köpekler kısırlaştırıldı, saldırganlığı ölçüldü, yaşam alanlarına bırakıldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Mayıs 2024 Güncelleme 28 Mayıs 2024, 07:00
’Can dost’ operasyonu

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Kamuoyunda sokak hayvanlarının geleceğine ilişkin tartışma sürerken, Antalya'dan örnek bir "can dost' operasyonu gerçekleşti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na yaptığı başvuruda yaşadığı sokakta bulunan köpekli ilgili "saldırgan" şikayetinde bulundu ve belediyenin de görevini yerine getirmediği iddia etti.

SALDIRGANLIĞI GÖZLEMLENDİ
Valilik, sokak köpeğinin yakalama ekibi tarafından hızlı şekilde bakımevine alındığını bildirdi. "Köpek 10 gün sürecince bakımevimizde veteriner hekimlerimizin gözetiminde incelenmiştir" diyen valilik kısırlaştırma işleminin de gerçekleştirildiğini bildirdi. Valilik, tutulan tutanaklarla bahse konu köpeğin bakımevindeki hiçbir köpeğe, hasta bakıcıya ya da veteriner hekimlerimize saldırgan tavrı gözlenmediğini de rapor etti. Ayrıca köpeğe kuduz aşısı reçete edildi ve uygulandı. Köpek hayvan hakları yasası gereği alındığı alana bırakıldı. Valilik köpeği burada da takip etti. Mahallelinin köpeği sahiplenerek bahçelerine bağladığı tespitini yapan valilik, 2023 yılında Antalya'da 193 sahipsiz hayvan için bu işlemin yapıldığını bildirdi.

ELA'YA PSİKOLOJİK TEDAVİ
Erzurum'da 5 köpeğin saldırısı ile yaralanan 7 yaşındaki Ela Sarıtaş, 5 aydır gördüğü psikolojik tedaviyle yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Kalça, kulak ve göğsünden yaralanan Ela, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Baba Yunus Sarıtaş, Kızının köpek saldırısının ardından zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Sürekli ağlıyor ve olaydan sonra sinirli oldu. Umuyoruz atlatır" dedi.

PİTBUL SAHİBİNE HAPİS
Üsküdar'da, 2022'de evinin önünde yürüyüş yapan 83 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırarak bacağının kesilmesine sebep olan pitbull cinsi köpeğin 3 sahibi hakkında 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Hakan Çakmak, Hüseyin Çakmak ve Cafer Polat'a 22'şer ay 15'er gün ceza verdi.
Önder YILMAZ

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın sözleri terör devleti İsrail’i kudurttu! Soykırımcı Katz’dan alçak iftira! Dışişleri’nden sert tepki: Yargılanacaksınız
Milyonlara Temmuz zammı: TAKVİM kuruşu kuruşuna hesapladı! Kimlerin tazminatında artış yaşanacak? Emekliler, memurlar ve işçileri neler bekliyor?
Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu İmamoğlu tarafından ’hançerlendiğini’ açık açık ilan etti
FETÖ’nün yeğeninden olay itiraf cinsel ifşaat! Pedofili Cevdet Türkyolu i**e Ekrem Dumanlı... Himmet paralarıyla içkili alem
KİT’lerde harcama kısılacak! İkinci mali önlemler paketi geliyor: 4 alanda yapısal reformlar içeren teklif için çalışma başlatıldı!
Doğu Demirkol’dan takdire şayan hareket! Tüm açık hava gösterilerinin gelirlerini Filistin’e bağışlayacak
Çifte şampiyon Galatasaray’dan Rams Park’ta gövde gösterisi! Süper Lig ve Süper kupası havaya kaldırıldı
Otoda yüzde 20 indirim! Bayilerde 7 Temmuz alarmı: Kampanyalar 300 bin liraya kadar çıktı
Başkan Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ile görüştü: İki devletli çözüm vurgusu
Mauro Icardi Fenerbahçe’yi dilinden düşürmüyor! Yine boş durmadı, ’Fener Ağlama’ tezahüratı ile Rams Park’ı inletti
Şampiyondan aslan hareketler! Galatasaray’ın yıldızı Hakim Ziyech sahada Filistin bayrağı açtı! Kerem Aktürkoğlu...
Küfürbaz Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! Sabıkası kabarık çıktı: Tehdit, hakaret, yaralama, uyuşturucu...
Başkan Erdoğan’dan Özgürlük ve Demokrasi Adası’nda sivil anayasa mesajı: Milli bir ödev
Mersin’de katliam gibi kaza: Ölenlerin kimlikleri belli oldu | Solladık itirafı | Son görüntüler ortaya çıktı
Ünlü oyuncu Candice King, soykırımcı İsrail’in Refah’taki katliamına çok sert tepki gösterdi: Siz kafayı sıyırmışsınız
SON DAKİKA