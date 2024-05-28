Kamuoyunda sokak hayvanlarının geleceğine ilişkin tartışma sürerken, Antalya'dan örnek bir "can dost' operasyonu gerçekleşti. Antalya'da yaşayan bir vatandaş TBMM Dilekçe Komisyonu'na yaptığı başvuruda yaşadığı sokakta bulunan köpekli ilgili "saldırgan" şikayetinde bulundu ve belediyenin de görevini yerine getirmediği iddia etti.

SALDIRGANLIĞI GÖZLEMLENDİ

Valilik, sokak köpeğinin yakalama ekibi tarafından hızlı şekilde bakımevine alındığını bildirdi. "Köpek 10 gün sürecince bakımevimizde veteriner hekimlerimizin gözetiminde incelenmiştir" diyen valilik kısırlaştırma işleminin de gerçekleştirildiğini bildirdi. Valilik, tutulan tutanaklarla bahse konu köpeğin bakımevindeki hiçbir köpeğe, hasta bakıcıya ya da veteriner hekimlerimize saldırgan tavrı gözlenmediğini de rapor etti. Ayrıca köpeğe kuduz aşısı reçete edildi ve uygulandı. Köpek hayvan hakları yasası gereği alındığı alana bırakıldı. Valilik köpeği burada da takip etti. Mahallelinin köpeği sahiplenerek bahçelerine bağladığı tespitini yapan valilik, 2023 yılında Antalya'da 193 sahipsiz hayvan için bu işlemin yapıldığını bildirdi.



ELA'YA PSİKOLOJİK TEDAVİ

Erzurum'da 5 köpeğin saldırısı ile yaralanan 7 yaşındaki Ela Sarıtaş, 5 aydır gördüğü psikolojik tedaviyle yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Kalça, kulak ve göğsünden yaralanan Ela, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Baba Yunus Sarıtaş, Kızının köpek saldırısının ardından zor zamanlar geçirdiğini belirterek, "Sürekli ağlıyor ve olaydan sonra sinirli oldu. Umuyoruz atlatır" dedi.



PİTBUL SAHİBİNE HAPİS

Üsküdar'da, 2022'de evinin önünde yürüyüş yapan 83 yaşındaki Yücel Ata'ya saldırarak bacağının kesilmesine sebep olan pitbull cinsi köpeğin 3 sahibi hakkında 1 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle açılan dava, Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü. Mahkeme, Hakan Çakmak, Hüseyin Çakmak ve Cafer Polat'a 22'şer ay 15'er gün ceza verdi.

Önder YILMAZ