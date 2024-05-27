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Zonguldak'ta feci kaza: Yaya geçidinde kamyon çarptı! Kamyonun altında sürüklendi

Zonguldak'ta feci bir kaza yaşandı. Yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na (59), hafriyat kamyonu çarptı. Kamyonun altında sürüklenen Çetinoğlu, hayatını kaybetti.

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Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024, 13:14 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 13:14
Zonguldak’ta feci kaza: Yaya geçidinde kamyon çarptı! Kamyonun altında sürüklendi

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Zonguldak'ta yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na (59), hafriyat kamyonu çarptı.

Kaza, sabah saatlerinde Milli Egemenlik Caddesi'nde meydana geldi. Yaya geçidinden karşıya geçen Mine Çetinoğlu'na, Mehmet K. (39) idaresindeki hafriyat kamyonu çarptı.

KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENDİ
Kadın kamyonun altında sürüklenirken, Çetinoğlu çevredekilerin çığlıkları ile aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenaze Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, kamyon şoförü polis merkezine götürüldü.

Kadının yaya geçidinden geçtiği sırada kamyonun çarptığını gören Ahmet Akbal (50), "Kamyon, ilk sağ önden vurdu. Sonra altına aldı, çok kötü bir durum" dedi.

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