Zonguldak’ta feci kaza: Yaya geçidinde kamyon çarptı! Kamyonun altında sürüklendi

KAMYONUN ALTINDA SÜRÜKLENDİ

Kadın kamyonun altında sürüklenirken, Çetinoğlu çevredekilerin çığlıkları ile aracını durdurdu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İncelemede, Çetinoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.