Astrolog Meral Güven’den skandal paylaşım! Fenerbahçelileri hedef aldı: Beter olun

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Meral Güven, kullandığı ifadelerle Fenerbahçeli taraftarları çileden çıkarttı. "OH CANIMA DEĞSİN, BETER OLUN" Astrolog Meral Güven paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Yüce Mevlama şükürler olsun ki hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah'a ortak koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Yarabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya alın bakalım sonuca, beter olun öyle küfür edilmez böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

"ALLAH'A ŞİRK KOŞMAK NEYMİŞ GÖRDÜNÜZ MÜ?"

Allah'a şirk koşmak neymiş gördünüz mü? Rabbim sana şükürler olsun dualarımı kabul ettin. Beni Allah gibi gördünüz, alın bakın sonuca. Beter olun. Öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar.

"SIRA G.SARAY'A DA GELECEK"

Ben size gidin beni manşet mi yapın dedim? Allah'a ortak koşan insanlar her zaman eksiklerdir. Sıra Galatasaray tarafına da gelecek."

"ALLAH'IN DEDİĞİ OLUR"

Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben üç yıldır hep doğru cevaplar verdim.

Bir kez takdir görmedim. Ben salak mıyım? Küfür etmeden önce düşünecektiniz. Trabzonsporlular da heykelimi dikiyordu. Allah'ın dediği olur. Bunu da bir kenara yazın." TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN