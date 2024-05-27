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'Aci' paylaşım

Eylem Tok’un oğlu Timur’un trafik kazasında ölümüne neden olduğu Murat Aci’nin eşi Şükriye Aci, yıllar önce yazdığı “Tek dileğim ömrümün sonuna kadar yanında olmam” notunu paylaştı. Açıklamaları yürekleri dağladı...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 27 Mayıs 2024 Güncelleme 27 Mayıs 2024, 07:02
’Aci’ paylaşım

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İstanbul Eyüpsultan'da 1 Mart'ta yaşanan kaza, Türkiye'nin gündemini sarstı. Yazar Eylem Tok ile estetikçi Bülent Cihantimur'un 16 yaşındaki oğlu Timur, ailesine ait lüks araçla kaza yaptı. Arkadaşlarıyla birlikte yarış yaptığı sırada yol kenarında bekleyen ATV sürücülerine çarptı. Evli ve 1 çocuk babası Oğuz Murat Aci'yi hayattan kopardı, 4 kişiyi de yaraladı. Zanlı genç, annesi Eylem Tok tarafından önce olay yerinden ardından ülkeden kaçırıldı. İkili, ABD'de kahkahalar atarken kameralara yakalandı.

Interpol firari Eylem Tok ve Timur Cihantimur'a kırmızı bülten çıkardı. Murat Aci'nin eşi Şükriye Aci ise önceki gün sosyal medya hesabından yürek yakan bir paylaşım yaptı. Eşi ile çektirdikleri fotoğrafı paylaşan Şükriye Aci, "Yıllar önce küçük dilek şişesine senin için yazdığım dileği bu fotoğraflarla birlikte çerçeveletmiştim. Bir süre sonra bunu asacak yer bulamadık diye kaldırmıştım. Bugün buldum. Dileğim kabul olmamış" ifadelerini kullandı.

İADE EDİLECEK Mİ?
ABD ile Türkiye arasında suçluların iadesi anlaşması var. ABD, yakalayıp geçici tutuklama uygulayabilir. Eylem Tok Türk vatandaşı, oğlu ise ABD vatandaşı. Bugüne kadar ABD vatandaşları, Türkiye'ye iade edilmedi. Amerika'da yargılanma ihtimalleri var. Eylem Tok iade edilebilir. Oğlu ile ilgili durumu net değil...

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