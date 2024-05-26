Kaplumbağa kurtarıcısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Ulaşım- Park AŞ'de görevli otobüs şoförü Sinan Ata, Derince Pakmaya Abidin Pak İlkokulu öğrencilerini aileleriyle Çınarlıdere Mesire Alanı'na götürdü.

Yolda bir kaplumbağa görmesi üzerine aracı durdurdu. Karşı yönden gelen aracı da ikaz ederek durduran Ata, aşağıya inerek kaplumbağayı aldı. Hayvanı yeşil alana bıraktı. Aracına binerek yoluna devam etti. Yolcular, davranışından dolayı Ata'ya teşekkür etti.

Otobüs şoförü Sinan Ata, yolda kaplumbağa görünce hem kendi hem de karşıdan gelen aracı durdurup hayvanı doğaya bıraktı.