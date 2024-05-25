Sivas’ta cadde ve sokaklar göle döndü

Kentte öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Sivas 'ta etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ise araçlarıyla, aniden yükselen su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti.