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Sivas'ta cadde ve sokaklar göle döndü

Son dajika haberleri... Sivas'ta etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken trafikte aksamalar yaşandı.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 14:50 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 14:50
Sivas’ta cadde ve sokaklar göle döndü

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Sivas'ta etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Kentte öğle saatlerinde aniden etkili olan sağanak, yaşamı olumsuz etkiledi.

Bazı cadde ve sokaklar suyla dolarken, sürücüler ise araçlarıyla, aniden yükselen su birikintileri içinde ilerlemekte güçlük çekti.

Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde oluşan su birikintisi nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

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