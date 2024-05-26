’Air’bede!

İstanbul-İzmir seferini yapan TK2320 sefer sayılı Airbus uçağı, türbülansa girdi. Pilot bilgilendirme yaparak kemerlerin bağlanması uyarısını anons etti. Uçak ani irtifa kaybıyla 150 metre alçalmak zorunda kalınca 2 aylık kabin memuru olan G, uçağın tavanına yükselerek sırt üstü yere düşünce belindeki kemikler incindi. İzmir'e inen uçağın yaralı kabin memuru hemen hastaneye sevk edildi. Belinde kırık olduğu bildirildi.



20 YOLCU YOĞUN BAKIMDA

Geçen hafta türbülansa giren Singapur Havayolları uçağında 1 kişi ölmüş, 41 yolcu ise yaralanmıştı. Yaralılardan 20'sinin tedavilerinin yoğun bakımda sürdüğü açıklandı.

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