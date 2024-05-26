’İt’ is a çözüm!

Başıboş köpeklerin neden olduğu tehdit ve yaşanan üzücü olaylar Sokak Hayvanları Kanunu'nun işleyişine dair pek çok soruyu beraberinde getirdi. TBMM de konuyu çözmek için harekete geçti. Yeni yasa için start verildi. "Uyutulma" şıkkı ise hayvan severleri ayağa kaldırdı. TAKVİM de Avrupa'daki uygulamaları sıraladı… İşte Avrupa'da sahipsiz sokak köpekleri için yapılan uygulamalar…



İNGİLTERE: Köpeklere mikroçip takmak zorunlu. Barınağa getirilen sahipsiz hayvanın bir hafta boyunca sahibi aranıyor. 1 hafta içinde sahiplenilmeyen köpekler uyutuluyor.



FRANSA: Evcil hayvanlarını sokağa bırakanlara 3 yıl hapis ve 45 bin avro para cezası veriliyor. Başıboş hayvanlar bakım merkezleri ve barınaklarda sahiplendiriliyor. Merkezlerde veya barınaklarda yer kalmayınca hayvanlar uyutulabiliyor.



BELÇİKA: Köpeklere 1998'den bu yana zorunlu olarak çip takılıyor. Sokaklarda bulunan köpekler barınaklara getiriliyor. Sahiplendirilemeyenler barınaklarda yaşamaya devam ediyor. Hayvanlar tıbbi nedenlerle uyutulabiliyor.



ALMANYA: Köpek sahibi olmak vergiye tabi. Barınağa getirilen hayvanın sahibi bulunmazsa 6 ay burada tutuluyor.



İSVEÇ: Tüm köpeklerin çiple kayıt altına alınması zorunlu. Ömür boyu hizmet veren köpek barınakları mevcut. Acı çekmeleri veya insanlara zarar vermeleri durumunda belediyelerin izniyle uyutuluyor.



ESTONYA VE LETONYA: Sahipsiz hayvanlar sahiplendirilememeleri durumunda uyutuluyor.



POLONYA: Sahibi bulunamayan hayvanlara barınakta çip takılıyor, bakımları yapılarak kısırlaştırılıyor.



İSVİÇRE: Hayvanlar barınaklara alınıyor. Sahiplendirilemeyen hayvanlar uyutuluyor.



İSPANYA: Evcil hayvanlara çip takılması ve profesyonel kişilerce yasal şekilde çiftleştirilmemiş hayvanların kısırlaştırılması zorunlu. Hayvanlarını sokağa bırakanlara on binlerce avro para cezası veriliyor. Barınağa götürülen hayvanlar aşılanıp kısırlaştırılıyor.



İTALYA: Hayvanlar sağlık kontrolünden geçiriliyor ve sahibine ulaşılmaya çalışılıyor. Sahibi bulunmayanlar barınaklara gönderiliyor. Sahiplendirilemeyenler barınaklarda kalmaya devam ediyor. Agresif olanlar uyutulabiliyor.



YUNANİSTAN: Evcil hayvanlar için nüfus kaydı oluşturuluyor. Hayvanların sadece bir kez yavrulamalarına izin veriliyor. Sahipsiz hayvanlar toplanıp kısırlaştırılıyor. Köpekler 3 ay barınakta sahiplendirilmeyi bekliyor. Sahiplendirilemeyenler tekrar doğal alanlarına bırakılıyor.



AK PARTİ: ORTAK AKILLA SONUÇ ALIRIZ

Kanun teklifi çalışmalarını AK Parti Grup Başkanvekili Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu yürütecek. Tüm paydaşlarla yapılacak görüşmelerin ardından teklif son şeklini alacak. Teklifte, sokak hayvanların sahiplendirilmesi öncelik olacak.



CHP: BUNU SİYASETE ALET ETMEYELİM

CHP Lideri Özgür Özel hazırlanan yasa hakkında konuştu: Bu iki uçlu bir sorun. Hayvan hakları savunucularının söyledikleri de doğru, bu konuda rahatsızlık duyanlar da haklı. Çare itlaf değil. Partiler oturup anlaşacak. Sorunu çözecek.



'DOG'LU RAPOR

Başıboş köpekler, bugüne kadar 3 bin 500 kaza, 55 ölüm, 5 bin 147 yaralanmaya sebep oldu.

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