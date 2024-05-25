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Antalya'da otomobil dereye düştü: 2 kayıp!

Antalya'da bir otomobil köprüden dereye düştü. Otomobildeki 5 kişiden 3'ü kurtulurken 2'si derede kayboldu. Biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 08:49 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 09:16
Antalya’da otomobil dereye düştü: 2 kayıp!

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Antalya'nın Aksu ilçesinde dereye düşen otomobildeki 2 kişi kayboldu.

Henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 15 MA 0595 plakalı otomobil, Gökdere Mahallesi'nde yaklaşık 2 metre yükseklikteki köprüden dereye düştü.

3 KİŞİ KURTULDU
İhbar üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK), itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçta bulunan 5 yabancı uyrukludan 3'ü kendi imkanlarıyla dereden çıktıktan sonra sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

2 KİŞİ KAYIP
Derede kaybolan biri çocuk 2 kişi için arama çalışmaları başlatıldı.

Yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki dere menfezinde aracın arka koltuğu bulundu.

Öte yandan araç, çekici yardımıyla dereden çıkarıldı.

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