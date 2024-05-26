Diploma aldığı gün can verdi

İzmir'de 23 yaşındaki Zeynel Bilgiç motosikletiyle seyir halindeyken virajı alamayarak bariyerlere çarptı. Genç bariyerlere savrulurken, motosiklet de bariyerlere sürtünerek 750 metre mesafeye gitti.

Olay yerinde ölen gencin aynı gün üniversiteden mezun olduğu ve motosikleti ise 1 hafta önce satın aldığı öğrenildi. Motokurye olarak da çalışan Bilgiç Ege Üniversitesi Elektrik Bölümü'nden mezun oldu. Mezuniyet sonrası iş yerinden izin alan Zeynel Bilgiç feci kazada hayatını kaybetti. Bilgiç'in sosyal medyasından yaptığı son paylaşımlarından birisinde, Ege Üniversitesi bahçesinden çektiği fotoğrafta "diploma alındı" notunu düştüğü görüldü.