Operasyon için harekete geçen ekipler, baskın yaptığı adreste 16 Hint Horozunu koruma altına almak için Hayvan Bakım Merkezine götürdü. Yakalanan 46 kişiye 295 bin 470 TL idari para cezası uygulandı.

Horozların tutulduğu kafesler

Polis, 41 bin TL paraya ve sözde kupaya el koydu.