Cezaevinde çıldırdı

Televizyonda bir moda yarışması programıyla tanınan sosyal medya fenomenleri Nihal ve Bahar Candan kardeşler, 16 Kasım 2023 tarihinde "Kara para aklama" ve "Suç örgütüne üye olma" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame kapsamında 14 yıldan 44 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen Bahar Candan, dün kendini yaralayarak zarar verdi. Candan, Silivri Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Kardeşi Nihal Candan da yaşadığı anoreksiya yani yemek yememe hastalığı nedeniyle 37 kiloya düşünce tahliye olmuştu.