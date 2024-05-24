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Trabzon'daki motosiklet kazası kamerada! 5 yaşındaki Ceylin kurtarılamadı

Son dakika haberi! Trabzon'da, yolun karşısına geçmek isterken motosikletin çarptığı 5 yaşındaki Ceylin Erkan, yaşamını yitirdi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 23:13 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 23:28
Trabzon’daki motosiklet kazası kamerada! 5 yaşındaki Ceylin kurtarılamadı

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Trabzon'daki korkunç kaza, 19 Mayıs günü öğle saatlerinde Pelitli Mahallesi'nde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Ceylin Erkan'a, O.K. yönetimindeki motosiklet çarptı.

Motosikletin çarptığı 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti!

Çarpmanın şiddetiyle havalanıp, yola savrulan küçük çocuk, ağır yaralandı. Ceylin, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Hastanesine kaldırarak, tedaviye alındı. Talihsiz çocuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü O.K. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

O ANLAR KAMERA
Kaza anı, çevredeki bir iş yerine ait güvenli kamerasına yansıdı.

Görüntüde, babasının yanında yürürken yola yönelen Ceylin'e hızla gelen motosikletin çarptığı, küçük kız ile sürücünün savrulduğu anlar yer aldı.

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