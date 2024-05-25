Manisa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı biri alev aldı: Anne ve çocukları mahsur kaldı | Acı bilanço: 1 ölü 8 yaralı





Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan otomobilden çıkamayan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.





Kazada yaralanan 8 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



ALEV ALAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE ÇOCUKLARI KURTULDU, BABA ÖLDÜ



Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısının 8 olduğu belirtildi.





Bu arada kazada, ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Kaza sonrası alev alan 45 U 4578 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü Maldar (34) hayatını kaybedirken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Sevilay Maldar ile çocukları İsmail Maldar ve Zeynep Maldar yaralı olarak kurtuldu.





45 R 2104 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D. ile beraberindeki Özcan B., Mehmet B., Süleyman D. ve Tayfun B. de yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN