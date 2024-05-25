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Manisa'da can pazarı! İki otomobil çarpıştı biri alev aldı: Anne ve çocukları mahsur kaldı | Acı bilanço: 1 ölü 8 yaralı

Manisa'da iki otomobil çarpıştı. Çarpışma sonucu bir otomobil alev alırken, diğeri ise araziye savruldu. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yaralılar çevre hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. Öte yandan kaza ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. İşte tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 17:52 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 17:53
Manisa’da can pazarı! İki otomobil çarpıştı biri alev aldı: Anne ve çocukları mahsur kaldı | Acı bilanço: 1 ölü 8 yaralı

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Manisa'da çarpışan 2 otomobilden biri alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Feci kaza: Araç sürücüsü yanarak can verdi!



Kaza, saat 10.00 sıralarında Akhisar-Gördes yolu üzerindeki Kömürcü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı.



Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerden biri alev alırken, diğer otomobil ise araziye savruldu.



Diğer sürücülerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yanan otomobilden çıkamayan 1 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada yaralanan 8 kişi ise çevre hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


ALEV ALAN OTOMOBİLDEKİ ANNE İLE ÇOCUKLARI KURTULDU, BABA ÖLDÜ

Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı, 1 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralı sayısının 8 olduğu belirtildi.



Bu arada kazada, ölen ve yaralananların isimleri belli oldu. Kaza sonrası alev alan 45 U 4578 plakalı otomobilin sürücüsü Şükrü Maldar (34) hayatını kaybedirken, araçtan kendi imkanlarıyla çıkan eşi Sevilay Maldar ile çocukları İsmail Maldar ve Zeynep Maldar yaralı olarak kurtuldu.



45 R 2104 plakalı otomobil sürücüsü Mustafa D. ile beraberindeki Özcan B., Mehmet B., Süleyman D. ve Tayfun B. de yaralandı. Ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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