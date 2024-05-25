Kars’ta yıldırım isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı

Köyün muhtarı Gencer Taşkaya, köyde sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin bir bölümü yıkıldı. Cami çatısında hasar oluştu. Tüm elektrik tesisatları yandı." ifadelerini kullandı.