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Kars'ta yıldırım isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı

Kars'ta yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı, cami çatısında hasar oluştu. Minarenin şerefesinden düşen demir alemi ise direklerdeki elektrik tellerini koparması üzerine enerji kesintisi yaşandı.

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Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 17:14 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 17:14
Kars’ta yıldırım isabet ettiği caminin minaresi yıkıldı

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Kars'ın Digor ilçesinde yıldırımın isabet ettiği minarenin bir bölümü yıkıldı.

İlçeye bağlı Mahirbey köyünde etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

MİNARE YIKILDI ÇATIDA HASAR OLUŞTU
Köyde gök gürültülü sağanak sırasında Mahirbey köyünün camisinin minaresine yıldırım düştü.

Bir bölümü yıkılan minareden etrafa dağılan beton parçaları caminin çatısında da hasar oluşturdu.

Minarenin şerefesinden düşen demir alemi ise direklerdeki elektrik tellerini koparması üzerine köyde enerji kesintisine neden oldu.

Köyün muhtarı Gencer Taşkaya, köyde sağanak yağışın etkili olduğunu belirterek, "Dün geceden beri etkili olan sağanak nedeniyle köy minaresine yıldırım düştü. Minarenin bir bölümü yıkıldı. Cami çatısında hasar oluştu. Tüm elektrik tesisatları yandı." ifadelerini kullandı.

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