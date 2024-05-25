HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sel uyarısı! Öğle saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 26 Mayıs 2024 hava durumu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN 15°C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN 16°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ile yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT 13°C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON 17°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin kuzeyi ile Bingöl, Muş ve Bitlis çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ERZURUM 7°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
KARS 6°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam ile yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA 14°C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN 10°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) sabah saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, (Mardin hariç) bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 13°C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP 14°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT 17°C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA 18°C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı