HAVA DURUMU | Meteoroloji’den sel uyarısı! Öğle saatlerine dikkat! Bugün hava nasıl olacak? | 26 Mayıs 2024 hava durumu

BÖLGELERİMİZDE HAVA MARMARA Parçalı ve yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. EDİRNE 14°C, 27°C Parçalı bulutlu İSTANBUL 15°C, 23°C Parçalı bulutlu KIRKLARELİ 14°C, 23°C Parçalı bulutlu KOCAELİ 15°C, 22°C Parçalı bulutlu

EGE Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Afyonkarahisar çevreleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. A.KARAHİSAR 9°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ 17°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR 17°C, 27°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MUĞLA 16°C, 25°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz ile yarın (Pazar) öğleden sonra bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. ADANA 18°C, 28°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu akşam saatlerinde kuzey çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. ANTALYA 19°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, (doğu çevreleri hariç) il geneli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı BURDUR 12°C, 24°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY 18°C, 26°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bu gece saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra (Eskişehir hariç) bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. ANKARA 11°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ESKİŞEHİR 10°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu KONYA 11°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazar) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SİVAS 9°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatleri ile yarın (Pazar) öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı