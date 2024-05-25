Antalya’da otomobil sulama kanalına düştü: 1’i bebek 2 ölü 1 kayıp

Antalya'da dün gece otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor.
Antalya'da dün gece otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor.
Arama çalışmaları Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı ekibi, AFAD, UMKE, ANDA, İHH ve vatandaşların katılımıyla sürerken, kanala verilen suyun bir bölümü ise başka bir yere yönlendirildi.
DEBİNİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Debinin düşmesi beklenirken, UMKE'ye bağlı dron timi de bölgede arama yaptı.
Kaybolduktan sonra sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan İbtisem Berho'nun (25) hastanede yaşamını yitiren Omer Hamdi'nin (1,5) annesi, Rihan Berho'nun da ablası olduğu öğrenildi.
Diğer yandan kaza öncesi otomobilin sürücüsü Yunus Berho'nun (52) akşam yemeği için yanına gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için otomobille yola çıktığı, kaza yerinde direksiyonun kilitlenmesi sonucu fren yerine gaza bastığı ve otomobilin sulama kanalına düştüğü öne sürüldü.