SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Antalya'da otomobil sulama kanalına düştü: 1'i bebek 2 ölü 1 kayıp

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında içerisinde Suriyeli 5 kişinin bulunduğu otomobil sulama kanalına düştü. Kaza sonrası 1'i bebek 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza sonrası kaybolan Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 25 Mayıs 2024, 16:47 Güncelleme 25 Mayıs 2024, 17:12
Antalya’da otomobil sulama kanalına düştü: 1’i bebek 2 ölü 1 kayıp

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Antalya'da dün gece otomobilin sulama kanalına düşmesi sonucu kaybolan Rihan Berho'yu (9) arama çalışmaları 15 saattir devam ediyor.

Arama çalışmaları Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma Su Altı ekibi, AFAD, UMKE, ANDA, İHH ve vatandaşların katılımıyla sürerken, kanala verilen suyun bir bölümü ise başka bir yere yönlendirildi.

Antalya'da otomobil sulama kanalına düştü



DEBİNİN DÜŞMESİ BEKLENİYOR
Debinin düşmesi beklenirken, UMKE'ye bağlı dron timi de bölgede arama yaptı.

Kaybolduktan sonra sabah saatlerinde cansız bedenine ulaşılan İbtisem Berho'nun (25) hastanede yaşamını yitiren Omer Hamdi'nin (1,5) annesi, Rihan Berho'nun da ablası olduğu öğrenildi.

Diğer yandan kaza öncesi otomobilin sürücüsü Yunus Berho'nun (52) akşam yemeği için yanına gelen çocukları ve torunlarını evlerine bırakmak için otomobille yola çıktığı, kaza yerinde direksiyonun kilitlenmesi sonucu fren yerine gaza bastığı ve otomobilin sulama kanalına düştüğü öne sürüldü.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan İsrail’e uyarı: Katliam durana kadar baskı sürecek! | Enflasyon için kritik tarih | Ekonomide hedeflerden kopmadık
Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak? Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan duyurdu: Kurban Bayramı öncesi hesaplarda
Galatasaray’da seçim günü: Dursun Özbek ve Süheyl Batum yarışıyor! İlk sonuçlar açıklandı
İran’ın eski Cumhurbaşkanı Ahmedinejad seçimlerde aday olabileceğini açıkladı: Daha önce iki kez veto edildi
Meta’nın mesaj şifreleme skandalı! Gazze’deki katliamda hedefleri WhatsApp mı veriyor? 3 kritik bilgi: İletişim, gruplar ve konum
Olaylı derbi sonrası Fenerbahçeli isimlerin savcılık ifadesine ulaşıldı! Saçını çekmedim elime takıldı
MHP lideri Bahçeli Ülkü Ocakları Eğitim Programı’nda konuştu: Hüsrana uğrayacaklar | Asgari ücret çıkışı | Başıboş köpekler...
İngiliz basını operasyonun detaylarını yazdı| Barış Boyun ev hapsindeyken bazuka saldırısı planladı! Cinayetin ardından gelen tebrik mesajı takibe takıldı
Başkan Erdoğan’dan Necip Fazıl Kısakürek paylaşımı: Allah mekânını cennet eylesin | Eserleri ve düşünceleriyle okurlarda derin izler bırakan Şairler Sultanı
Başkan Erdoğan imzaladı Resmi Gazete’de yayımlandı: Sağlık Vadisi kuruluyor! Bakan Koca: Yerelleşme hızlanacak, dışa bağımlılık azalacak
Fenerbahçe’den rüya gibi transfer! Cristiano Ronaldo’ya fark atmıştı gollerine Kadıköy’de devam edecek
Reisi sonrası Paşinyan paniği! Helikopter zorunlu iniş yaptı
Transferde ilk çalım Galatasaray’dan! Fenerbahçe’nin istediği yıldız İstanbul’a geldi
Canavar anne Eylem Tok’un ABD’de son günleri! Pasaportunun süresi bitiyor! O tarihte deport an meselesi
Premier Lig’in yıldızı Galatasaray’a geliyor! Geçen sezon 64 milyon euro ödendi...
SON DAKİKA