Turist yağdı: İlk 4 ayda en çok Almanya’dan geldiler | İşte ziyaretçi sayıları

Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile 2'nci, İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile 3'üncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,71 artarak 3 milyon 611 bin 244'e ulaştı. Nisan'da Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 434 bin 863 kişi ile 1'inci, Rusya Federasyonu yüzde 4,07 artış ve 396 bin 155 kişi ile 2'nci, İngiltere yüzde 18,01 artış ve 330 bin 112 kişi ile 3'üncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran takip etti.

Türkiye turizminin 2024 yılında da başarı grafiğini yukarıya taşıyarak büyümesini sürdürdüğü belirtildi.