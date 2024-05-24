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Turist yağdı: İlk 4 ayda en çok Almanya'dan geldiler | İşte ziyaretçi sayıları

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılının ilk 4 ayında Türkiye'nin 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçi ağırladığını duyurdu. Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile 1'nci sırada yer aldı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 12:34 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 12:46
Turist yağdı: İlk 4 ayda en çok Almanya’dan geldiler | İşte ziyaretçi sayıları

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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2024 yılı Ocak-Nisan dönemi turizm verilerini açıkladı.

4 AYDA 12.6 MİLYON TURİST
İlk 4 ayda Türkiye 12 milyon 678 bin 959 ziyaretçiyi ağırladı.

Ziyaret edenlerin 10 milyon 654 bin 94'ü yabancılardan oluştu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun son 3 aylık yurt dışı ikametli vatandaş istatistiklerine göre ise 2 milyon 24 bin 865 Türk vatandaşı ziyaret etti. Böylece toplam ziyaretçi sayısı 12 milyon 678 bin 959'a ulaştı.

Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 11,75 artış gerçekleşti.

EN ÇOK TURİST HANGİ ÜLKEDEN
2024'ün ilk 4 aylık döneminde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya, yüzde 16,20 artış ve 1 milyon 122 bin 930 ziyaretçi ile 1'nci sırada yer aldı.

Rusya Federasyonu 1 milyon 78 bin 294 ziyaretçi ile 2'nci, İran yüzde 51,78 artış ve 946 bin 437 ziyaretçi ile 3'üncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İngiltere izledi.

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,71 artarak 3 milyon 611 bin 244'e ulaştı. Nisan'da Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Almanya 434 bin 863 kişi ile 1'inci, Rusya Federasyonu yüzde 4,07 artış ve 396 bin 155 kişi ile 2'nci, İngiltere yüzde 18,01 artış ve 330 bin 112 kişi ile 3'üncü oldu. Bu ülkeleri Bulgaristan ve İran takip etti.

Türkiye turizminin 2024 yılında da başarı grafiğini yukarıya taşıyarak büyümesini sürdürdüğü belirtildi.

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