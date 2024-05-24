PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Son dakika: İstanbul Kağıthane'de İETT otobüsü yandı | Korku dolu anlar!

Son dakika haberleri... İstanbullu her gün İETT yangını ya da kazası ile güne başlamaya alıştı. Bugünkü adres Kağıthane. İçerisinde yolcu olan bir İETT seyir halindeyken yanmaya başladı. Vatandaşların panik yaşadığı olayda, otobüse çevredeki vatandaşlar yangın söndürme tüpüyle müdahale etti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 11:10 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 11:17
Son dakika: İstanbul Kağıthane’de İETT otobüsü yandı | Korku dolu anlar!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Olay, önceki gün saat 11.00 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde seyir halinde olan yolcu dolu İETT otobüsünün motorunda yangın çıktı.

Yangının büyümesi üzerine yolcular panikle aşağıya indi.

Alevleri ve dumanları gören çevredeki sürücüler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederken olay yerine itfaiye ekibi de sevk edildi.



VATANDAŞLAR HAREKETLİ ANLAR YAŞADI
Kısa sürede gelen itfaiye ekibi yangını kısa sürede söndürürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Yaşanan hareketli anlar kameralara yansırken, sürücüler gökyüzünü kaplayan duman nedeniyle ilerlemekte zorlandı.

Polis ve itfaiye ekibi yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı! FETÖvarı kumpasın hedefinde kimler vardı
Başkan Erdoğan’dan MKYK’da ’değişim’ mesajı: Kırmadan, dökmeden küstürmeden, tamamlayacağız!
Fatih Terim Fonu adı altında ünlü futbolcuları dolandıran Seçil Erzan hakim karşısına çıkacak! Erzan’a bir dava da kuzeninin eşinden!
Bağ-Kur’luya 5 yıl erken emeklilik müjdesi! 7 bin 200 prim gününü doldurmak yeterli! Peki kapsamda kimler olacak? Nasıl uygulanacak?
FETÖ’cü profesör Süleyman Salih Zoroğlu hayatını kararttığı çocuklarla duruşmada yüz yüze geldi! Mahkeme başkanından skandal talep
İSTANBUL’DA DEPREM ALARMI | Prof. Dr. Naci Görür’den İstanbul’un 3 ilçesi için deprem uyarısı: Kepçeyi vurun | Evimin altından fay hattı geçiyor mu?
ÖZEL I Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş! Salih Uçan ve Cenk Tosun duygularını takvim.com.tr ile paylaştı
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı!
Başıboş köpek sorununun korkunç bilançosu: Kimi öldü kimi parçalandı, kimi yaralandı!
Spor yazarları Beşiktaş - Trabzonspor maçını değerlendirdi! O oyuncuya övgü dolu sözler
Hazine Bakanı Mehmet Şimşek açıkladı! İşte ekonomide 3 temel hedef
Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal’dan Jose Mourinho’ya olay sözler: Benden daha iyisini yapamaz
100 yarışmacı, 100 kategori, 1.000.000 TL ödül! İzlenme rekorları kıran yeni nesil yarışma ’Alan’ Oktay Kaynarca’nın sunumuyla yakında ATV’de
Kayıp koruma Cevad Mihrabi, İbrahim Reisi’nin cenazesinde ortaya çıktı! O iddia ortalığı karıştırmıştı
SON DAKİKA