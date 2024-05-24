ELİNDE SERVET VAR! Piknik yaparken göktaşı buldu! 2 yıldır saklıyor

Olay, 2022 yılının Nisan ayında Ergani ilçesinde gerçekleşti. Kentte Kuaför dükkanında çalışan Muhammed Özkan, piknik yapmak için iki arkadaşıyla ilçeye gittikten sonra boş arazide gezmeye başladı. Bu sırada küçük bir göçüğün meydana geldiğini fark eden Özkan, göçük içerisinde taş olduğunu fark edip beze sararak eline aldı.

Olayın nasıl geliştiğini anlatan Özkan, "2022 yılının 4'üncü ayında arkadaşlarla birlikte Ergani ilçesine pikniğe gittik. Orada boş arsada arkadaşlarla dolaşırken küçük bir göçük gördük. Merak edip baktığımızda bir sıcaklık hissettik. O sıcaklık taştan geliyordu. Elimizi taşa attığımızda tutamadık. Taşın farklı bir taş olduğunu düşünerek bir bez getirip ona sardık. Daha sonra arabaya götürüp kendimizle şehre getirdik. Daha sonra göktaşının nasıl bir şey olduğunun araştırmasını yaptık. Daha sonra göktaşının birkaç numunesini Kocaeli'de Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Marmara Araştırma Merkezi'ne (TÜBİTAK MAM) gönderdik. Orada elimizdeki taşın göktaşı olduğu ortaya çıktı. Elimizde zaten raporu var. 2 yıl boyunca göktaşını elimizde tuttuk. Kimseye söylemedik" dedi.