SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Haberleri

Son dakika: Sivas İmranlı'da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Son dakika haberleri... Sivas İmranlı’da feci bir kaza yaşandı. Bir kamyonetle otomobil sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda birbirine girdi. Feci olayda araçlar adeta hurdaya dönerken, otomobillerde bulunanlardan 2'si hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 17:22 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 17:22
Son dakika: Sivas İmranlı’da feci kaza: 2 ölü, 2 yaralı

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Sivas'ın İmranlı ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi ağır yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolunun Zımak köyü yakınlarında meydana geldi.

H.K. (47) yönetimindeki 25 ACG 128 plakalı kamyonet ile A.Ç. (38) yönetimindeki 31 ANS 953 plakalı otomobil, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda çarpıştı. Kazada otomobil sürücü A.Ç. ile yanındaki E.K. (38) hayatını kaybetti, diğer aracın sürücüsü H.K ile beraberindeki H.K. (47) ise ağır yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi. A.Ç. ile E.K.'nın cenazesi ise aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’dan Albaraka İslami Finans Zirvesi’nde önemli açıklamalar | Küresel düzeni yerden yere vurdu | Yastıkaltı çağrısı
Lahey’den İsrail’e 1 ay süre! Uluslararası Adalet Divanı’ndan karar geldi: Refah’ta saldırılar durmalı, sınır kapısı açılmalı
TV’lerde elde çubuk dilde nutuk devrine son! TSK Personel Kanunu teklifinde kapsamlı önlemler: MSB’den izinsiz beyan verene hapis
Son dakika: MİT’ten Irak’ta nokta operasyon! PKK/KCK’lı teröristler Hadice Kaya ve Heva Kivelçek’i etkisiz hale getirildi
Başıboş hayvan sorununa akılalmaz tepki: Hatice köpek taklidi yaptı!
Selin Öztürk cinayete mi kurban gitti? Spil Dağı’nda darbedildiği ortaya çıktı! Yayına bağlanan ismin sözleri olayın seyrini değiştirdi
Makam aracıyla göçmen kaçakçılığında flaş detay! Askerler ve Suriyeli göçmenler arasında pazarlık! Adam başı 3 bin dolar
Başıboş sokak köpeği sorununa tarihsel bakış! Atatürk dönemindeki Resmi Gazete’de ’umumi mücade’ vurgusu: ’İtlaf’lı çözümün belgesi
Ankara’yı sel vurdu: Park halindeki aracın altında sıkışan çocuk kamerada
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin hayatını kaybettiği kazanın ön raporu ortaya çıktı: Kurşun izi var mı? Suikast mı düzenlendi?
SON DAKİKA | Talim ve Terbiye Kurulu duyurdu! Yeni müfredat onaylandı! İşte 9 soruda yeni model
Eli kanlı terör örgütü PKK’dan sözde ’teröristan’ planı! Suriye’nin kuzeyinde seçimle meşrulaşma peşindeler
Üsküdar karıştı! Kafede silahlı çatışma: Ölü, yaralı, gözaltı! | Çatışma anı kamerada
Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında flaş gelişme! Müdürler birbirlerini sattılar! Müfettişler en kritik soruyu sormadı! FETÖvarı kumpasın hedefinde kimler vardı
Olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde ifade zamanı! Fenerbahçeli isimler için flaş karar! Aralarında İsmail Kartal’ın oğlu da var
SON DAKİKA