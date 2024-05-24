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Sarhoş sürücünün makas faciası: Yan yatan araçtan zor çıkarıldı

Esenyurt'ta otomobiliyle makas atarak trafikte bazı araçlara çarpan alkollü sürücü, yan yatan aracından çıkarıldıktan sonra polis merkezine götürüldü. Kaza anı kameraya yansıdı.

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Giriş Tarihi 24 Mayıs 2024, 16:08 Güncelleme 24 Mayıs 2024, 16:33
Sarhoş sürücünün makas faciası: Yan yatan araçtan zor çıkarıldı

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Esenyurt'ta otomobiliyle makas atan alkollü sürücü kaza yaptı.

D-100 kara yolu Esenyurt mevkisinde öğle saatlerinde otomobiliyle makas atarak seyreden ve alkollü olduğu öğrenilen R.A, trafikte bazı araçlara çarptı.

3 ARACA ÇARPIP YAN YATTI
Daha sonra ara yollara sapan R.A'nın kullandığı otomobil, üç araca daha çarpıp yan yattı.

VATANDAŞLAR ARAÇTAN ÇIKARDI
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve vatandaşlar, alkollü sürücüyü araçtan çıkardı. Kazadan yara almadan kurtulan R.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

OLAY KAMERADA
R.A'nın makas atarak diğer araçlara çarpması bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedilirken, aracın yan yatması ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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